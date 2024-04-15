首批太空育種鮮花面市即售罄　種子如何成為「天選之種」？

撰文：林芷瑩
出版：更新：

國內太空育種鮮花首次大規模面市，4月10日，首批太空育種鮮花開始陸續發貨。
「太空育種鮮花」培育的背後團隊負責人，新航天星空實驗室太空育種中心主任、航天育種高級工程師張傳軍介紹，鮮花種子受到宇宙輻射、高真空、微重力等太空環境作用，返回地面再經實驗室一系列選育培育工作，種植出的花朵會更艷麗、花期更長、花香更加四溢。

3月20日，太空育種鮮花入駐電商平台，首批上線品種為「延丹1號」球莖，後續將有微型月季、康乃馨等。據介紹，這批太空育種鮮花在淘寶「新航天星空實驗室」上新，也是國內太空育種鮮花的首次大規模面市。

張傳軍介紹，「太空育種鮮花」是指鮮花種子隨太空飛船經歷太空環境後，再返回地面進行培育選育後，種植出的鮮花。之所以選擇「太空育種」，是因為自然界的基因變化發生非常緩慢，而太空為基因變異提供一個絕佳的誘變場所。

張傳軍和團隊成員。（澎湃新聞）

他介紹，太空是一個超級實驗室，具備不同於地面的環境條件，如弱地磁場、微重力等。此外，在太空中沒有任何空氣污染、化學污染，是超高潔凈的環境。與傳統育種技術相比，太空育種能在較短的時間內選擇出新的種質資源，提高農產品的品質，創造出許多新品種，在現代農業的快速發展中發揮重要作用。

首批上線的太空育種鮮花，以「延丹1號」球莖為例，該育種鮮花原型是山丹丹，原本在陜西延安一帶種植，適應15℃至30℃之間的溫度。

經過太空育種的「延丹1號」，具有耐高溫、耐低溫、耐水澇、耐乾旱、耐脅迫的特性，能夠適應-40℃至40℃的溫度，碰上連月陰雨天也能存活，一個冬天不見水也能開花，而且在酸堿性土壤均可種植。

張傳軍介紹，每一粒種子都是精挑細選出來，只有果實飽滿、活力好且遺傳穩定性高的種子才能「上太空」，但能順利完成基因突變的種子比例不到10%，因為太空誘變後的種子往往具有不確定性，一般經歷3代以上的選育，才能得到具有一定差異、且穩定遺傳的種子，而且只有良性基因改變才能被留下，成為「天選之種」。

在漫長的選育過程中，種子還需被送往全國各地多個生態區篩選、繁殖、培育，連年優秀者經過專門審定委員會的鑒定，才能最終來到市場。「延丹1號」在進入市場前，先後在全國包括北京、上海、內蒙、新疆等55個地區進行栽培測試，均取得良好效果。

太空育種鮮花上架不到2天，首批產品已售罄。4月10日，第一批售賣的「太空鮮花」從延安陸續發出。據統計，浙江省市民購入最多太空育種鮮花，佔30%，有人一次購買60株，其次是北京、上海、廣東等地區。

據介紹，後續出售的其他太空鮮花，包括微型月季、康乃馨等，是使用約外徑2厘米、管長12厘米的試管內進行特殊培養，消費者會收到試管鮮花，雖然體積更微小，但在試管內，花期可達一到兩個月。

據悉，試管鮮花是在北京的實驗室中總裝培育。其中試管鮮花的營養液、試管瓶、鮮花培養基等，則是委托全國不同的專業廠家製作，最後統一在北京實驗室中進行高溫消毒，以及封裝工作。張傳軍表示，計劃每季度會上新一款太空育種鮮花，後續會有新品種亮相售賣平台，如玫瑰、桃花、櫻花、鬱金香等。

「夢舟」載人飛船「攬月」着陸器　中國還有哪些探月「神器」？火星探測成航天發展新賽道　中國計劃2030年前後實施火星採樣返回天舟七號搭載「厭氧古菌」　中國空間站地外生態實驗探尋外星生命中國成功發射愛因斯坦探針衛星　天體爆發｢捕手｣如何探索宇宙？
中國航天科技
太空
中國太空站