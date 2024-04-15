首批太空育種鮮花面市即售罄　種子如何成為「天選之種」？

國內太空育種鮮花首次大規模面市，4月10日，首批太空育種鮮花開始陸續發貨。

「太空育種鮮花」培育的背後團隊負責人，新航天星空實驗室太空育種中心主任、航天育種高級工程師張傳軍介紹，鮮花種子受到宇宙輻射、高真空、微重力等太空環境作用，返回地面再經實驗室一系列選育培育工作，種植出的花朵會更艷麗、花期更長、花香更加四溢。



3月20日，太空育種鮮花入駐電商平台，首批上線品種為「延丹1號」球莖，後續將有微型月季、康乃馨等。據介紹，這批太空育種鮮花在淘寶「新航天星空實驗室」上新，也是國內太空育種鮮花的首次大規模面市。

張傳軍介紹，「太空育種鮮花」是指鮮花種子隨太空飛船經歷太空環境後，再返回地面進行培育選育後，種植出的鮮花。之所以選擇「太空育種」，是因為自然界的基因變化發生非常緩慢，而太空為基因變異提供一個絕佳的誘變場所。

張傳軍和團隊成員。（澎湃新聞）

他介紹，太空是一個超級實驗室，具備不同於地面的環境條件，如弱地磁場、微重力等。此外，在太空中沒有任何空氣污染、化學污染，是超高潔凈的環境。與傳統育種技術相比，太空育種能在較短的時間內選擇出新的種質資源，提高農產品的品質，創造出許多新品種，在現代農業的快速發展中發揮重要作用。

首批上線的太空育種鮮花，以「延丹1號」球莖為例，該育種鮮花原型是山丹丹，原本在陜西延安一帶種植，適應15℃至30℃之間的溫度。

經過太空育種的「延丹1號」，具有耐高溫、耐低溫、耐水澇、耐乾旱、耐脅迫的特性，能夠適應-40℃至40℃的溫度，碰上連月陰雨天也能存活，一個冬天不見水也能開花，而且在酸堿性土壤均可種植。

張傳軍介紹，每一粒種子都是精挑細選出來，只有果實飽滿、活力好且遺傳穩定性高的種子才能「上太空」，但能順利完成基因突變的種子比例不到10%，因為太空誘變後的種子往往具有不確定性，一般經歷3代以上的選育，才能得到具有一定差異、且穩定遺傳的種子，而且只有良性基因改變才能被留下，成為「天選之種」。

在漫長的選育過程中，種子還需被送往全國各地多個生態區篩選、繁殖、培育，連年優秀者經過專門審定委員會的鑒定，才能最終來到市場。「延丹1號」在進入市場前，先後在全國包括北京、上海、內蒙、新疆等55個地區進行栽培測試，均取得良好效果。

太空育種鮮花上架不到2天，首批產品已售罄。4月10日，第一批售賣的「太空鮮花」從延安陸續發出。據統計，浙江省市民購入最多太空育種鮮花，佔30%，有人一次購買60株，其次是北京、上海、廣東等地區。

據介紹，後續出售的其他太空鮮花，包括微型月季、康乃馨等，是使用約外徑2厘米、管長12厘米的試管內進行特殊培養，消費者會收到試管鮮花，雖然體積更微小，但在試管內，花期可達一到兩個月。

據悉，試管鮮花是在北京的實驗室中總裝培育。其中試管鮮花的營養液、試管瓶、鮮花培養基等，則是委托全國不同的專業廠家製作，最後統一在北京實驗室中進行高溫消毒，以及封裝工作。張傳軍表示，計劃每季度會上新一款太空育種鮮花，後續會有新品種亮相售賣平台，如玫瑰、桃花、櫻花、鬱金香等。