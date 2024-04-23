福建男冒充國安騙逾300萬還對女主播織「情網」　獲刑10年6月

周二（23日），國家安全部公布一宗冒充國安幹警行騙的案件。福建廈門男子陳某為了令自己「社會地位」提升，近年來以所謂「廈門市國家安全局九處處長」身份在社會上活動，騙取多名有求於他的人士的錢財，還入戲太深，時常佩戴黨徽，營造在機關工作的假象，並把目光瞄向了年輕女性，假意織「情網」，讓素未謀面的女網友心甘情願地為其詐騙提供空殼公司和人頭帳戶等。最終，陳某詐騙罪、招搖撞騙罪成，被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金20萬元（人民幣．下同）。



2013年，陳某來到廈門發展，但混跡社會多年，工作生活始終不如意，好逸惡勞的他竟歸咎為「沒有社會地位」所致。在「出門在外，身份是自己給的」的念頭驅使下，陳某決定冒充國安幹警，這是因為一來身份比較神秘不易暴露，二來也更容易獲得尊重。2022年2月，他開始以所謂「廈門市國家安全局九處處長」的身份在社會上活動。

圖為國家安全部大門。（網上圖片）

自稱「神通廣大」的陳某隨即獲得一些人求助。2022年11月，楊某的漁船因違規電魚被查扣，於是請托陳某「疏通關係」，並提交了20萬元的「關係費」。然而楊某最後還是因涉嫌非法捕撈水產品罪被移送起訴。然後是因賭博被抓獲的商人林某，陳某以能幫助「協調」辦理取保候審、獲得「特殊關照」為由，向其家人共騙取錢財155萬元。此外，還先後以此套路騙取了許某、李某等人大量錢財和燕窩、名酒等貴重物品。而因忌憚陳某的所謂國安身份，加上自身也不清白，受害者往往只能自認倒楣。

入戲太深的陳某還時常佩戴黨徽，更多次謊稱處理公務，讓朋友把車停到政府單位附近，營造在機關工作的假象。2022年10月，陳某向商人阿清假稱有個項目可以獲得高額回報，但前期必須先進行技術投資。受到迷惑的後者不僅成立了一家供陳某實施犯罪的網絡公司，還與朋友一同成為其忠實的「跟班」，其中一事主小方甚至背了黑鍋後，仍以為自己在為國家執行「秘密任務」，案件結束後就可以領分紅。截至案發，陳某已從近20人身上騙取310萬元。

網絡女主播與陳某確定戀愛關係。圖非當事人。（網上圖片）

生活日益奢靡的陳某後來又把目光瞄向了年輕女性，在一年內騙取了3名女性受害人的信任。其中，在一次聚會上，陳某與網絡主播曉雯相識。陳某稱自己從事司法工作，但工作內容保密。不久即與對方確定戀愛關係。相處期間，陳某還故意在片中露出「警車」、「公文」等內容，使曉雯誤以為男友是個「有能量的公家人」。為此，曉雯不僅租了更大的房子與陳某同居，還讓自己哥哥從家鄉河南來到廈門免費替陳某當司機。此外，在陳某的迷惑下，甚至還有未曾謀面的女網友，心甘情願為陳某詐騙提供空殼公司和人頭帳戶。

天網恢恢，疏而不漏。2023年1月，經民眾舉報，陳某落網。經法院審理，陳某因犯詐騙罪、招搖撞騙罪，被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金20萬元人民幣。