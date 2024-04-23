「自媒體」無底線博流量　網信辦出手整治：督促平台扶持優良帳號

網信中國微信公號23日消息，按照2024年「清朗」系列專項行動計劃安排，中央網信辦自即日起，在全國範圍內開展為期兩個月的「清朗．整治『自媒體』無底線博流量」專項行動。



內媒《澎湃新聞》報道，網信辦23日發布《關於開展「清朗．整治『自媒體』無底線博流量」專項行動的通知》，為深入落實黨的二十大精神，將透過開展專項行動，遏制「自媒體」擺拍造假風，壓縮無底線博流量行為空間，提升「自媒體」發布信息可信度。同時，也將壓緊、壓實網站平台信息內容管理主體責任，切斷「毒流量」吸粉變現利益鏈，擴大優質信息內容觸達範圍，營造風清氣正網絡空間。

針對整治重點，官方將聚焦「自媒體」無底線造熱點蹭熱點，製造以假亂真、虛實混雜的「信息陷阱」等突出問題，從嚴整治漠視公共利益、違背公序良俗、擾亂公共秩序，為了流量不擇手段、喪失底線的「自媒體」。

諸如自導自演式造假、不擇手段蹭炒社會熱點、以偏概全設置話題、違背公序良俗製造人設，以及煽情化表達、濫發「新黃色新聞」等，破壞網絡生態、製造虛假熱點、挑動群體對立，都列入重點整治對象。

2024年4月23日，網信辦發布《關於開展「清朗．整治『自媒體』無底線博流量」專項行動的通知》。（資料圖片）

同時，通知表示，將加強重點平台和重點環節管理，要求短視頻和直播平台加大對虛假擺拍信息的識別和清理力度，從嚴處置違背公序良俗製造人設的「自媒體」帳號，且搜尋引擎平台不得在搜索結果頁面、搜索聯想詞等，呈現「自媒體」無底線博流量信息。

其中，通知提出將加強對「自媒體」帳號全流程管理，嚴格執行「一人一號、一企兩號」帳號註冊數量規定，對明確告知系小號、實際出鏡人為同一人等的，應及時予以處置。並對惡意標注的信息，按虛假信息處置。對疑似無底線博流量的信息，應當預先採取流量限制措施，並視情暫停評論、點贊等互動數據增長。

通知強調，各地網信部門要將整治「自媒體」無底線博流量作為一項長期的工作任務，結合本地區實際，指導平台加強對無底線博流量行為的預判、預警、預防，不斷完善長效治理措施，加強對「自媒體」教育引導，強化約束和規範。

在工作要求方面，通知也督促平台應對導向正確、內容優質的「自媒體」，積極給予扶持，已健全流量分配機制。