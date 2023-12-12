網信辦出手整治短影音亂象　掃蕩AI造假　禁扮醜、擺拍、飛躍道

中央網信辦今（12）日發布消息，自即日起展開為期1個月的專案行動，以整治短影片領域的價值導向失範和不良內容多發等亂象。



網信辦12日表示，將開展「清朗．整治短影片訊息內容導向不良問題」專案行動，鎖定上傳至網絡的短影音，主要分為「短影片傳播假訊息問題」、「短影片展示不當行為問題」和「短片傳播錯誤觀念問題」共3大領域，整頓項目包括運用人工智能造假等，預計將為期一個月。

網信辦發布關於開展「清朗．整治短視頻（短影片）訊息內容導向不良問題」專案行動。（資料圖片）

針對短影片傳播假訊息問題，官方將整頓藉人工智能技術生成的虛假短影音，還有「擺拍」製作虛假短影片，意圖消費大眾同情心和故意製造恐慌，以及罔顧事實竄改、造假官方發布的資訊或斷章取義等。

至於短影片展示不當行為問題，涵蓋發布「色情擦邊」與打造低俗人設刻意扮醜的片段以吸引流量，網紅惡意行銷，以及散播自殺自殘、虐待動物、展示高空飛躍道（高空跑酷）、極速飆車等危險影片。

而短片傳播錯誤觀念問題，則指涉凡挑戰大眾認知底線，如散播錯誤婚姻戀愛觀，故意製造性別對立等，以及傳播錯誤價值導向，鼓吹不擇手段與消極厭世，傳播炫富拜金、奢靡享樂等。

網信辦另詳述加強短影音平台管理的辦法，首先是優化推薦機制，防止片面以點讚率、轉送率等量化指標分配流量，解決短影音平台審核機制不規範與審核標準不全面，並防止審核簡化及人工複審徒具形式。