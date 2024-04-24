陸客訪台有譜？國台辦：將採積極措施推動「包括旅遊」的兩岸交流

「習馬二會」於本月10日在北京人民大會堂「高規格」舉行，習近平公開喊話「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，對於兩岸旅遊交往議題，國台辦24日宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作。



國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上，就「習馬二會」期間，習近平拋出的兩岸人員往來善意談話，指出習近平談話體現了兩岸同胞越走越近、越走越親、不斷深化融合發展的共同願望，「儘管目前兩岸交流合作在島內仍存在一些人為的阻力和障礙，但我們相信只要兩岸同胞共同努力排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景」。

朱鳳蓮在記者會上宣布，「我們將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」。

2024年4月24日，國台辦發言人朱鳳蓮釋放開放陸客訪台旅遊信息。（微博＠國台辦發布）

此前，習近平在於北京人民大會堂東大廳舉行的「習馬二會」談話中表示，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」，表態「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

國台辦主任宋濤22日在常州會見台灣前行政院長、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行時，再次強調大陸將全面貫徹落實習近平重要講話精神。

兩岸旅遊往來，陸客訪台自由行自2019年8月被北京官方暫停（僅海西地區赴金馬澎自由行不久後重啟），但金馬自由行與兩岸團客的部分自2020年初新冠疫情後，受到兩岸邊境管控影響而停止迄今。目前大陸旅遊主管部門文化和旅遊尚未推出新的措施，而台灣的團客赴陸旅遊短暫開放也即將於5月底結束。