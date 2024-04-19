習馬二會｜掀國民黨人訪陸熱　兩岸關係需要構築新的想像

本月10日，「習馬二會」在北京人民大會堂「高規格」舉行，習近平與馬英九合譜「兩岸同胞是一家人，一家人之間交流最重要」和諧曲，席間共倡「中華民族」、「兩岸同屬一個國家」信息，被形容為當前兩岸關係緊張下「寒風中的一股暖流」，也掀起國民黨人一波波計劃出訪中國大陸的熱潮。



細數「習馬二會」為國民黨眾「示範踩線」的效果，可謂非凡。先是馬英九4月3日率台灣青年到大陸進行為期11天的參訪交流，並與新黨前主席郁慕明一同在陝西參加清明公祭軒轅黃帝典禮；隨後，國民黨前副主席郝龍斌10日在河南參加甲辰年黃帝故里拜祖大典。後頭再有國民黨前主席洪秀柱表態，7月將率領近200位台灣青年赴浙江參訪。國民黨立法院黨團總召傅崐萁也跟進宣布，擬定本月25日將率多位黨籍立委直奔北京訪問4天3夜。

最新傳聞則有台媒披露，北京有意邀請台灣立法院長韓國瑜於8月台灣立法院休會期間率團赴陸訪問消息。儘管韓國瑜訪陸行程尚未獲得證實，但足以為國民黨眾這一波波「訪陸熱潮」再添一筆，畫龍點睛。

上海學者倪永傑認為，北京將持續加強與台灣認同九二共識、支持兩岸關係和平發展的政治勢力的互動，包括國民黨、民眾黨、以及台灣地方縣市長。圖為台灣新立法院新任正副議長韓國瑜與江啟臣。（Reuters）

綜觀「習馬二會」過後，國民黨副主席夏立言曾不諱言表示，習近平有意透過馬英九訪問，傳達諸如「中華民族」、「兩岸一國」（而非兩岸一中）等信息給未來的賴清德政府。距離賴清德5月20日就職尚有月餘，此和緩善意是否有效表現在賴清德就職演說中的兩岸基調，未能可知。但今屆賴清德以少數政府主政，北京重施對重回立法院第一大黨國民黨的關注，在釋放「中華民族」、「兩岸一國」信息之餘，無疑給予民進黨內外壓力，也給予國民黨昔日期待。

眾所皆知，國共重啟交流始於國民黨前主席連戰2005年的「破冰之旅」，儘管彼時國民黨仍處在野，但「胡連會」打開了台灣社會對於兩岸關係可溝通、可交流、能互惠、能雙贏的想像，迫使陳水扁政府無力違抗兩岸民間融合大勢，獨撐壓力的結果，是2008年馬英九的風光上任，順勢開啟了兩岸政治、經濟與社會的全面性交流。

如今，19年過去，即將上任的賴清德再度迎來少數政府時刻，縱然國際與中美大勢不同以往，但北京的實力也今非昔比，自信與底氣唯有更加豐厚。對賴清德政府而言，今朝兩岸關係、北京對台沒有蜜月期，是基本認識，在民進黨兩岸論述不調整的情況下，北京不會寄予期待，相信賴清德一方也自知無須期待。

對內方面，「習馬二會」給賴清德政府釋放信息之餘，更給在1月選舉實力大振的國民黨一記強心針。回顧自2016年11月1日，時任國民黨主席洪秀柱在北京舉行「習洪會」後，習近平就未曾與國民黨主席舉行正式會晤。自2018年7月13日在人民大會堂舉行第四次「習連會」後，習近平即未再與台灣人士有任何會見。

20187月13日，國民黨前主席連戰與中共中央總書記習近平會面。（中新社）

今次多虧馬英九「老驥伏櫪」，再次搭起與北京的政治會面，無怪乎國民黨眾在「習馬二會」後打鐵趁熱，蜂擁而上。統計傅崐萁率領的黨籍立委團將在4月25日訪陸，包括已出發的國民黨副主席夏立言，賴清德就職前就至少有四個訪陸團；賴清德就職後還有洪秀柱率團出訪。說白了，此刻在台灣政壇「回血」的國民黨，正滿心期待國共交流能夠迎來「久別重逢」，也想向北京證明並找回自己在兩岸關係中能夠承擔的關鍵角色。其黨眾眼下最直接的關注，無非國共論壇能否在今年下半年恢復舉辦，以及國民黨主席朱立倫是否登陸兩件事。

是以，一旦國共恢復有序交流，不論規格是否能夠比肩往昔，少數上台的賴清德未來對內回應兩岸關係問題時，勢必都得捉襟見肘：兩岸關係和緩不是做不到，而是民進黨做不到的政黨包袱，將透過實際的交流行動表現出來——尤其兩岸關係自2014年每況愈下迄今，過去期待台海關係向好的台灣中壯選民對於兩岸現狀已然疲倦不堪，而比太陽花世代再次一代的台灣青年，更是從未感受過兩岸和緩的政治氛圍，讓他們從只能維持不安現狀的民進黨詛咒中，掙脫出來，看到不一樣的可能變化，輔以民進黨漸失青年族群的擁戴，新的兩岸關係想像不乏沒有機會再從台灣內部綻放一次的機會。