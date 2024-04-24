目標2030年前要登陸月球　官方公開徵集「載人月球車」方案

中國計劃在2030之前實現中國人登陸月球，中國載人航天工程辦公室副主任林西強24日表示，目前各系統正按計劃開展研製建設，向全社會公開徵集的載人月球車、月面載荷方案，也在進行競爭擇優。



內媒《光明日報》報道，中央政府2023年批准啓動載人月球探測工程登月階段，總體目標是2030年前實現中國人登陸月球。

林西強表示，相比空間站任務，登月任務中太空人需要訓練掌握夢舟飛船和攬月著陸器正常和應急飛行情況下的操作，還需要掌握月面出進艙，1/6重力條件下負重行走，月球車遠距離駕駛，月面鑽探、採樣和科學考察等技能。

中國計劃實現載人登月。圖為嫦娥四號着陸器在月球着陸。（中新社）

林西強透露，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月月面著陸器、登月服等主要飛行產品均已完成方案研制工作，正在全面開展初樣產品生產和各項試驗。飛船、著陸器已基本完成力熱試驗產品研制，火箭正在開展各型發動機地面試車，文昌載人月球探測發射場建設全面啓動實施，向全社會公開徵集的載人月球車、月面載荷方案，正在進行競爭擇優。

林西強強調，載人月球探測是具有高度挑戰性、創新性和引領性的重大科技工程，後續將統籌抓好各項研制建設工作，確保如期實現任務目標。