神舟十八號｜來自地球的陪伴　揭秘3名太空人「私人行囊」

中國載人航天工程辦公室消息，執行神舟18號載人飛行任務的太空人乘組將由葉光富、李聰、李廣蘇3名太空人組成，瞄準4月25日20時59分發射。本次3名航天員將在中國空間站駐留約6個月，這一次，3名航天員將帶著「私人行囊」進行太空旅行。



曾參與過神舟十三號載人航天任務的航天員葉光富，於2022年2月時在中國空間站用自己帶上太空的樂器「葫蘆絲」演奏了《月光下的鳳尾竹》，讓地球音樂在太空迴響。

時隔2年，即將再次飛上太空的葉光富表示，這次他也帶了一種樂器。不過，接受央視採訪時，他表示先留下懸念日後再揭曉。「一個小的樂器，可能不大，只有巴掌這麽大，留點懸念。因為我到時候我也想利用一些業余時間，在比較閒暇的時候拿來一塊練一練、學一學，在陶冶之余也算是自我放松一下。」另外，他還帶著家人的照片、家人和孩子創作的畫，還有用於解壓的小玩偶。

首次上太空的航天員李聰和李廣蘇，則在背囊里裝滿了對家人的掛念。

航天員李聰表示，他帶了一些家庭的照片，然後妻子為其準備的兩個小禮物。「她只告訴我是用我兩個女兒的胎毛做了一個手工制品，具體是什麽樣子，我沒有還沒看到過，所以說這只能到進入太空以後，然後把快遞拆下來才能一睹真容。」

航天員李廣蘇說，他攜帶了兩個毛絨玩具，而這兩個毛絨玩具是其女兒小時候的安撫玩偶，是孩子出生到上幼稚園的整個成長經歷。「為了把這兩個毛絨玩具帶上天，我還專門下了一番功夫，專門從商場里面買了兩個差不多的新玩具，然後從她手里邊哄過來了。」

在軌期間，神舟十八號乘組將繼續開展空間科學實驗和技術試驗、科普教育等重要活動。有這些物品的陪伴，不僅為航天員緩解思鄉之情，亦幫助他們更好地投入工作之中。