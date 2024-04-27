「中國新冠疫苗之父」楊曉明被罷人大代表　曾領導研發國藥疫苗

中國生物前董事長楊曉明因涉嫌嚴重違紀違法，周五（26日）遭全國人大常委會撤銷人大代表職務。楊曉明於新冠疫情期間曾帶領團隊率先並研發生產國藥滅活疫苗，獲評「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」。



全國人民代表大會常務委員會發公告提到，西藏自治區人大常委會決定罷免楊曉明的第14屆全國人大代表職務。依照有關規定，楊曉明的代表資格終止，民族委員會委員職務相應撤銷。據全國人大常務委員會代表資格審查委員會早前報告指出，因涉嫌嚴重違紀違法，3月29日，西藏人大常委會第九次會議決定罷免楊曉明的全國人大代表職務。

現年62歲的楊曉明是甘肅藏族人，蘭州醫學院畢業，曾赴美國、日本等國進修學習，擔任過美國國家衛生院高級訪問學者，長期從事傳染病疫苗應用基礎研究，成功研發上市多款疫苗。

疫情期間，時任中國生物董事長的楊曉明聲名大噪。（人民網）

疫情期間，時任中國生物董事長的楊曉明聲名大噪。他還曾任中國「863」計畫疫苗專案首席科學家、聯合疫苗工程技術研究中心主任、中國國藥集團首席科學家。2020年9月8日，楊曉明參加全國抗疫表彰大會，獲得「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」榮譽稱號。

報道指，疫情爆發後，楊曉明連夜派團隊到武漢進行檢測，並確定病毒是全新的病原體。48小時後，中國生物的試劑盒研發成功。之後，楊曉明又帶領團隊投入疫苗的研發生產，主攻滅活疫苗。而當疫苗獲得臨床試驗批件，楊曉明帶頭打了第一針，以身試藥。後來，在國藥集團支持下，展開研發疫苗的同時，中國生物在北京、武漢建立滅活疫苗生產工廠。僅用了60天，北京生物製品研究所建成疫苗生產工廠。

2020年12月31日，國藥集團中國生物北京公司COVID-19滅活疫苗率先獲附條件批准上市。截至2022年7月，國藥滅活疫苗已生產多達34億劑。