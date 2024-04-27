用中國經驗解決非洲吃飯問題　楊華德：淋過雨，所以想為別人撑傘

2024年4月公布的感動中國年度人物，水稻專家楊華德是其中一位。他援助非洲逾10載，用中國的技術和經驗，解決當地的吃飯問題。



楊華德援非超過十年，布隆迪是他的第二站。圖為楊華德（左）與專家組成員在一處雜交水稻田考察。（網上圖片）

楊華德1964年出生在四川內江農村。他很記得上世紀70年代，村裏的水槄產量一直很低，後來當局派來了農業技術員，為大家解決種植技術問題，那一年大家即實現水稻產量翻倍，往年只半滿的櫃子裝滿糧食。

這次經歷讓楊華德決心學農，希望能幫助更多人吃上飽飯，「因為自己淋過雨，所以也想為別人撑傘。」他說。

楊華德從農業專科學校畢業，又完成研究生課程，此後一直從事農業技術工作，成為水稻專家。2013年，他被農業農村部選派為援非專家，到莫桑比克工作，這是他在非洲的第一站。

2015年，在莫桑比克工作期滿，楊華得沒選擇回國，他和七位同事一起，主動申請到另一個非洲國家布隆迪，參與中國另一個「硬骨頭」援助項目。

饑荒嚴重 楊華德抵布隆迪感震撼

楊華德希望中國技術能令布隆迪人民都吃得飽；當地農民在中國技術支援下，水稻大幅增產。（網上圖片）

有1,000多萬人口的布隆迪是全球最不發達國家之一，貧窮人口超過六成，當時還是非洲饑荒程度最嚴重的其中一個國家。

抵達布隆迪的第一天，作為專家組組長的楊華德，被道路兩旁破舊民房和赤腳乞討的孩子所震撼。他發現，當地大部分鄉下人家每天只吃一頓飯或者兩頓飯，且只能吃木薯或者玉米，「還吃不飽」。

此後楊華德和同事克服飲食不適應、衛生條件差等困難，並用了半年時間走遍布隆迪種植水稻省份，了解造成當地作物產量低的原因，並鎖定以推廣雜交水稻作為援助策略。

楊華德說：「雜交水稻能解決中國人的吃飯問題，也一定能夠在布隆迪取得成功。」

親自示範 楊華德創非洲水稻高產紀錄

楊華德幫助當地農業發展，2022年獲布隆迪總統頒發榮譽證書。（網上圖片）

推廣中國雜交水稻不是一帆風順，此後不少外國農業專家曾在布隆迪推行增產試驗，但都未能成功，所以當地人對這新技術一開始很冷漠。

當然，楊華德和同事沒有氣餒，他們又是講解，又是親自示範。2016年，他試種的雜交水稻產量達到每畝924公斤，刷新非洲水稻高產紀錄，這驚人數字終於讓布隆迪人心服口服，自此來自中國的技術廣泛推展開去，也有更多當地農民因而吃得飽、生活改善。

在布隆迪，楊華德還培養了很多當地技術人才，他接受訪問時，曾提到一名叫恩達伊克基的「弟子」。90後的恩達伊克基原是義務翻譯員，楊華德見他聰慧好學，便選定他做青年農民帶頭人，手把手教他種植技術和管理方法。

徒弟感恩楊華德 為兒子取名「Yang」

楊華德為布隆迪培養了不少農業技術人員，圖為他在田間講解。（網上圖片）

恩達伊克基不負期望，他不單靠這些技術致富，還配合中國農業專家們工作，協助示範村的村民豐收脫貧。

後來恩達伊克基娶妻生子，把第一個孩子的中文名起為「Yang」，也就是楊華德的「楊」。

自2015年來到布隆迪，楊華德已多次主動申請延期工作，盡力為這個國家「撑傘」。

他的工作一直很忙碌，「我們幾乎每周都出差，經常一個月有20多天都在其他區縣的水稻田裏工作」；皮膚乾澀、雙手皴裂，是他和同事的常態。因為工作等原因，他更多次放棄每年一度的回國休假，甚至缺席了獨子的婚禮。

「在布隆迪的生活條件確實比較艱苦，工作任務也頗為繁重。然而自然條件優越，我們有機會為當地居民推廣更多農業技術，創造價值，改善民生。即使再辛苦我們也心甘情願。」

援助工作進入攻堅期 楊華德延遲退休

援非逾十載，楊華德工作備受各方肯定。圖為他獲頒感動中國年度人物獎。（網上圖片）

2024年，楊華德已屆60歲，但因為援助布隆迪的工作正處於攻堅期，他決定延遲退休。

「經常有人問我是否願意繼續留在布隆迪？我的回答是肯定的。」他說，在這片土地上，生機勃勃的稻田寄托着布隆迪人民追求幸福生活的希望，也飽含着中國農業專家傳授技術、共築友誼的情懷。

2024年4月，楊華德當選感動中國年度人物。頒獎詞說：「絲綢包裹的種子，來自中國，飽滿飄香的稻穀，長在非洲。從一個項目，到一個產業，黃皮膚漢子的執著，讓黑皮膚的兄弟，理解了人類命運共同體的深意。稻浪千重，路遠情長。」

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