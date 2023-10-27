紀念袁隆平｢禾下乘涼夢｣　首株雜交水稻培育成功50周年郵票發行

為了紀念第一株雜交水稻培育成功50周年，10月25日，《世界上第一株雜交水稻培育成功五十周年》紀念郵票首發儀式在廣州隆平院士港舉辦。



雜交水稻是現代農業科技的重大成就之一，由袁隆平院士於1973年成功培育，經過50年的創新發展，成為了世界農業發展史上一道靚麗的風景線。該套郵票由著名設計師陳楠設計，一套1枚，全套郵票面值1.20元。

記者在現場了解到，郵票圖案采用銅版畫的繪畫語言，由細密的排線和淡彩構成，畫面層次豐富，色彩清新明快。畫面中金黃的稻穗與廣闊的田野巧妙同構，形成稻谷米粒的形狀，畫面右側展現了「三系法」雜交水稻育種原理圖，設計構思巧妙，主題鮮明突出。

郵票由北京郵票廠采用膠雕套印（局部壓凸）工藝印製，計劃發行數量為671.1萬套。現場廣大集郵愛好者與市民在臨時郵局收集紀念圖印戳、觀摩郵票展覽與拍照打卡，為郵票首發儀式增添一道亮麗的風景線。

《世界上第一株雜交水稻培育成功五十周年》紀念郵票不僅是為紀念「禾下乘涼夢」而專門發行的郵票，更是承載了中國農業發展及中國科學發展的歷史。集郵知天下，方寸藏古今。隨著現代生物技術日新月異地發展，中國雜交水稻技術不斷創新，更好地為國家糧食安全服務，雜交水稻也更加大步地走向世界，為全球糧食安全貢獻一份「中國力量」。