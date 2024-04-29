旅台觀光暖身？內地20城市6日起將試點線上申請補發赴台證

文化和旅遊部本月28日一早宣布開放福建居民赴馬祖旅遊，隨後，移民管理局跟進宣布5月6日起推出「便民利企」出入境管理六項政策措施，當中包括將試點開放北京、上海、成都、南京等20個城市可全程網上申辦補發赴台證。



移民管理局指出，上述六項措施包括，在北京等20個城市試點實行換發補發出入境證件「全程網辦」，試點城市包括：北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安等20個內地城市。

上述20個城市16周歲以上戶籍居民（國家工作人員和現役軍人除外）申請換發補發普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證，可以透過國家移民管理局政務服務平台網上提交申請，實現「一次都不跑」。戶籍地公安機關出入境管理機構對符合申請條件、申請材料齊全且符合法定要求的，在7個工作日內審批並簽發證件。

2018年4月3日，北京，新組建的國家移民管理局正式掛牌。國家移民管理局將公安部的出入境管理、邊防檢查職責整合，建立健全簽證管理協調機制，加掛中華人民共和國出入境管理局牌子，由公安部管理。 （VCG）

其餘措施則包括：赴港澳商務簽註實行「智能速辦」、「全國通辦」；北京、上海六類人才可以申辦赴港澳人才簽註；持赴港澳商務簽註人員在港澳停留期限由7天延長至14天；簽發赴澳門1年多次「其他」類簽註；參加「琴澳旅遊團」人員可以多次往返琴澳。

移民管理局表示，這些措施實施後，一方面將進一步便利內地居民申辦出入境證件，符合條件的申請人無需前往公安出入境窗口，在境內申請換發補發出入境證件不受時間、地點限制，實現了「掌上辦、零跑腿」，目的是「為更好地服務促進高水平對外開放，進一步便利內地人員出入境。」