國民黨立委訪陸｜盼兩岸交流降低仇恨　喊話：兩岸一家、中華民族

台灣立法院國民黨團總召集人傅崐萁今（26）日率領16位現任黨籍立委及一位前立委張育美一同出訪中國大陸。在登機前，傅崐萁發表簡短談話，提到今次17位立委堅毅勇敢，不會怕網軍側翼，為了兩岸和平、破冰，一定堅持到底。



這次與傅崐萁同行的包含國民黨不分區立委翁曉玲、林倩綺；區域立委王鴻薇、林沛祥、張智倫、廖先翔、羅明才、鄭正鈐、邱鎮軍、游顥、陳玉珍、陳雪生、徐欣瑩；原民立委鄭天財、盧縣一、黃仁，以及前立委張育美也一同出訪。

傅崐萁今率國民黨立委出訪大陸。（ettoday）

傅崐萁表示，台灣是一個民主多元開放社會，各種聲音都尊重、包容，國民黨團代表新民意，到中國大陸進行和平、破冰之旅，兩岸關係必須安定，台灣海峽的狀況不能讓孩子因為民進黨而流血，負責任的國民黨代表民意到中國大陸進行破冰之旅，過去所有的仇恨可以降低，兩岸可以全面恢復交流。

傅崐萁強調，「兩岸一家，我們都是同文、同種、同血脈的中華民族，我們的文字一樣、語言一樣、祖先一樣，我們這一趟就是和平破冰祥和之旅，希望兩岸和平發展」。對於來自民進黨的質疑，傅崐萁表明不會憂讒畏譏，更不會怕所有的網軍側翼不應該做的事情，「只要是對人民對的事情，會堅持到底」。

同時，傅崐萁也向賴清德喊話，期望民進黨也能夠推動兩岸和平之旅。

據了解，國民黨立委參訪團27日預計參訪小米汽車工廠、北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心等。傅崐萁26日上午也搶先預告，重頭戲會落在27日下午。