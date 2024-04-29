字節跳動爆內部貪腐　辭退61名員工　4人遭公安立案偵查

TikTok在美國發展遇變數，其母公司字節跳動也不平靜，再傳貪腐事件，最新通報61名員工違法違紀，涉事者全部被辭退，另4人更因涉嫌構成刑事犯罪被公安機關立案偵查。



內媒《澎湃新聞》、《南方都市報》29日報道，字節跳動企業紀律與職業道德委員會28日在集團內部發布反腐通報，分別涉及構成刑事犯罪、違反廉潔誠信制度、違反利益衝突制度、違反信息安全制度4大類內容。

委員會通報61宗員工違法違紀案件，涉事員工全部被辭退。其中，有4人因涉嫌構成刑事犯罪被公安機關立案偵查，犯罪行為包括非法收受好處費、濫用工作權限牟利等。

位於北京的字節跳動總公司大樓。（Reuters）

報道稱，根據違規事項細節，有32名員工利用工作職務便利，為外部人員提供幫助並收受好處以及使用虛假材料違規報銷和獲取房補等行為。

與此同時，有8名員工違反字節跳動的利益衝突制度。有17人存在違規獲取、保存、洩露公司內部信息及將包含敏感數據的公司內部系統交由外部人員使用等行為。

今年3月，字節跳動內部也曾通報2023年全年的反舞弊違規案件，其中136人因觸犯廉潔紅線被辭退，23人因涉嫌違法犯罪被移送司法機關處理。