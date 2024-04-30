五一入境內地或需即場做新冠核酸檢測　深圳海關：抽檢由來已久

內地「五一」假期將至，國家疾病預防控制局近日發布傳染病疫情防控工作通知稱，要求各口岸須密切關注新冠肺炎重點傳染病疫情，做好入境者新冠病毒核酸抽檢工作，引發一眾習慣北上的港人關注。



廣東省官方人士4月30日（周二）向《香港01》表示，原則上各口岸都有相關措施。《香港01》同日向羅湖海關及皇崗海關查詢，羅湖海關表示體温偏高的旅客可能需要即場做核酸採樣後才可過關，但即使檢測結果為陽性也不需強制看醫生接受治療，也不需要接受隔離；皇崗海關的回應類似，又指這種抽檢政策一直存在。



《香港01》同日向羅湖海關查詢，對方表示體温偏高的旅客可能需要即場做核酸採樣後才可過關，但即使檢測結果為陽性也不需強制看醫生接受治療，也不需要接受隔離。（資料圖片/林靄怡攝）

廣東省官方人士4月30日（周二）向《香港01》證實有相關措施，指這只是「正常工作」，新冠病毒核酸抽檢工作是作為流行病學調查之用，但強調「就是抽查，但不會限制你的活動，你該幹嘛還是幹嘛」。對方又指，現在已經不會有隔離措施。

《香港01》同日向羅湖海關查詢，對方回應稱，一般旅客不會做核酸抽檢，但體温偏高旅客可能需要即場做核酸採樣，過程很簡單，然後可以立即過關。

對方又回應稱，假如核酸採樣後發現結果為陽性，事後可能會聯絡被採樣人士，提供相關醫療資訊，但不會強制被採樣人士看醫生接受治療，被採樣人士也不需要接受隔離。

皇崗海關的回應類似，對方稱有發燒、體温高等相關徵狀的入境者才會做採樣，又強調即使結果為陽性也不用強制隔離或看醫生，並指這種用作防治傳染病的抽檢政策一直存在。

皇崗海關回應稱，有發燒、體温高等相關徵狀的入境者才會做採樣，又強調即使結果為陽性也不用強制隔離或看醫生，並指這種抽檢政策一直存在。（深圳衛視）

深圳海關相關人士表示，為了防止傳染病跨境傳播，保護人體健康，海關依據《國境衛生檢疫法》和國務院聯防聯控機制相關要求，在口岸常態開展入境人員體溫監測、醫學巡查，接受主動健康申報等，對發現有發熱、咳嗽、嘔吐、皮疹等存在感染傳染病風險的，開展流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等防控措施。

該人士稱，「在此，我們也提醒出入境人員，要做好自我健康監測，出現不適症狀及時就診，如有身體不適，在出入境時主動向海關健康申報，並配合海關實施檢疫。」

據早前報道，國家疾病預防控制局4月26日發布「做好2024年『五一』假期及春夏季新冠病毒感染等重點傳染病疫情防控工作的通知」，為保持全國疫情形勢總體平穩，確保人民群眾健康平安過節，各相關單位需作好工作。

通知要求說明，新冠病毒仍在變異，疫情仍存在一定的反覆性，境外疫情輸入風險增加，「五一」假期人員流動性上升和聚集性活動增加，可能加大疫情傳播風險，防控任務艱巨複雜，要求各地各部門把新冠等重點傳染病防控工作擺在突出位置。

新冠肺炎流行期間，上海浦東機場啟用移動式核酸檢測實驗室。（中新社）

具體要求則包括加強口岸疫情防控、加強監測預警和調查處置、加強傳染病醫療救治、加強重點機構疫情防控、加強旅途和旅遊活動疫情防控等8個「加強」工作。

其中在加強口岸疫情防控方面，表示要密切關注全球新冠肺炎、登革熱、麻疹、瘧疾等重點傳染病疫情。落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，「做好入境人員新冠病毒核酸抽檢」，加強對疫情高發國家和地區入境人員、健康申報異常人員的衛生檢疫等。