五一｜深圳地鐵延長運營1小時　2號線開通｢大站快車｣不停部份站點

內地五一假期（5月1日至5月5日）將至，為方便市民旅客出行，深圳地鐵對部份路線作出調整，除將延長部份線路外，還將開通第三條「大站快車」線路。



據深圳地鐵公告，五一期間，深圳地鐵線網（不含20號線，下同）將延長運營服務1至1.5小時，以保障民眾順利出行。

具體安排包括▼



4月30日、5月1日、5月5日，全市地鐵線網將延長運營服務1至1.5小時。



4月29日、5月4日，地鐵5號線、6號線延長運營服務1小時，4號線延長1.5小時。



在此基礎上，為方便大家夜間出行，1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12號線將繼續提供「半程末班車」服務，額外延長30分鐘至60分鐘不等。此外，4月28日及5月5日，深圳地鐵3號線不開展推遲運營施工，全線開始運營時間恢覆至6時30分。

數據顯示，4月以來，深圳地鐵2&8號線，單日最高客運量110.31萬人次。其中，大梅沙站單日最高客運量達到11.52萬人次，成為假期遊客前往海灘景區打卡的重要交通站點。

今年五一假期，小梅沙站的小梅沙景區將啟動運營，為防止大小梅沙園區超出遊客可容納範圍，深圳地鐵將在鹽田路站、鹽田墟站、鴻安圍站調整部份列車行程，減少前往大、小梅沙站列車班次，現場引導、建議市民遊客選擇其他景點遊玩。同時，增加大、小梅沙站往赤灣方向列車班次，加大園區遊客疏導能力。

為避免客流交叉導致通行效率降低，大、小梅沙站將視情況啟動出入口單向通行客流疏導措施。

大小梅沙站將實行單項出入措施。（深圳地鐵）

另外，為進一步方便滿足市民出行遊玩需求，5月1日起，深圳地鐵2號線（8號線）將在「晨曦特快」的基礎上，在周末和節假日期間，試行「大站快車」模式，進一步優化周末與節假日運力。

「大站快車」即與正常列車起點終點相同，不同的是在部份客流量相對較小的站點將不停站通過，讓出行效率更快。2&8號線也是繼14號線、6號線之後，第3條開行「大站快車」模式線路。

2號線（8號線）「大站快車」開行時間▼



6點整、6點30分、7點整、7點30分，每隔半小時從赤灣站往小梅沙站方向開行一列，全天共開行4列次。



6點和6點30分從赤灣開往小梅沙方向的列車，在深康、香蜜、蓮花西、燕南、新秀、蓮塘、沙頭角、鹽田港西、鴻安圍、鹽田墟共10個站將不停站通過，列車全程運行時間較普通列車節省約10分鐘。



7點和7點30分從赤灣開往小梅沙方向的列車，在深康、新秀、沙頭角、鹽田港西、鴻安圍、鹽田墟共6個站將不停站通過，列車全程運行時間較普通列車節省約6分鐘。



除此之外，2號線（8號線）日常運行的「晨曦特快」在五一期間正常運行。每個休息日的早上5時30分從灣廈站出發，經停9座車站，1小時直達大梅沙，比普通列車節約25分鐘。