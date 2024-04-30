二十屆三中全會7月召開　強調推進「長三角一體化」高質量發展

《新華社》消息，中共中央政治局4月30日召開會議，決定今年7月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。會議由中共中央總書記習近平主持。



《新華社》報道，會議指出，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，必然要求堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，「全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置」。

會議強調，進一步全面深化改革要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，完整、準確、全面貫徹新發展理念，統籌國內國際兩個大局，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

2024年3月5日，習近平參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。（新華社）

報道稱，今年以來，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，鞏固和增強經濟回升向好態勢，實現良好開局，但仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升等。

同時，會議強調，要認真落實中央經濟工作會議和全國兩會精神，堅持穩中求進工作總基調，著力推動高質量發展，要因地制宜發展新質生產力。要加強國家戰略科技力量布局，培育壯大新興產業，超前布局建設未來產業，運用先進技術賦能傳統產業轉型升級。要積極發展風險投資，壯大耐心資本。

會議特別指出，推動長三角一體化發展是以習近平為核心的黨中央作出的重大戰略決策。要深刻領會黨中央戰略意圖，推動長三角一體化發展取得更大突破，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。示意中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調，有關部門要加大支持力度，上海市要更好發揮帶動作用，江蘇、浙江、安徽三省要各揚所長，凝聚強大工作合力，不斷譜寫長三角一體化發展篇章，在更大範圍內聯動構建創新鏈、產業鏈、供應鏈。