全面改革開放｜三中全會為何遲遲不開？或有大動作在籌備

現在已經進入2024年，上月初公布時間的二十屆中紀委第三次全體會議快要召開。但外界不少人自2023年下半年便開始關心的中共二十屆三中全會至今仍毫無音訊。自中共十三屆三中全會以來，過去多年的三中全會從未像今天這樣出現延遲。

自啟動改革開放的中共十一屆三中全會以來，歷屆三中全會通常都會作出重大決定，其中多數時候與經濟社會的改革發展問題相關。比如，十四屆三中全會為社會主義市場經濟體制構築「四梁八柱」，十八屆三中全會提出包括300多項改革措施的全面深化改革。習近平早在2013年便說過：「改革開放以來歷次三中全會都研究討論深化改革問題，都是在釋放一個重要信號，就是我們黨將堅定不移高舉改革開放的旗幟，堅定不移堅持黨的十一屆三中全會以來的理論和路線方針政策。」

在改革開放已經超過45年的當下，面對近年來內外複雜形勢的疊加衝擊，中國發展困難明顯增加，民間信心不足，許多人關心二十屆三中全會何時召開，其實是在關心改革開放事業，是在期盼當下中國能通過進一步改革開放來走出當下的困境。

近年來，中國年輕人找工作的困難程度增加，不少人選擇送外賣。（Reuters）

自中共十一屆三中全會以來，除了十二屆三中全會是在十二大的兩年後召開之外，歷屆三中全會都是在每屆全國代表大會的次年召開。通常而言，三中全會在9月到11月召開，只有十九屆三中全會因為涉及「黨和國家機構改革」在2月召開。這意味着至今仍未召開的二十屆三中全會已經打破十三屆三中全會以來的慣例。

不過，《中國共產黨章程》規定：「中央委員會全體會議由中央政治局召集，每年至少舉行一次。」2023年已經在年初召開二十屆二中全會，卻未依據慣例召開二十屆三中全會，那麼2024年必然要召開二十屆三中全會。考慮到中共十三大以來歷屆四中全會都是在每屆全國代表大會召開兩年後的下半年召開，所以如果依據慣例，二十屆四中全會有可能在2024年下半年召開。如果真是這樣，二十屆三中全會有較大可能在全國「兩會」前召開。因為這樣既不影響二十屆四中全會的召開時間，又能讓二十屆三中全會作出的重大決定通過全國「兩會」付諸實施。

無論二十屆三中全會是否在全國「兩會」前召開，都是一次打破多年以來慣例的延遲召開。這不能不讓外界不少人產生疑問，二十屆三中全會為何會延遲召開？一個相對合理的解釋是中共尚未做好準備，仍在等待合適時機召開二十屆三中全會。

在中共政治秩序和倫理經過十八大以來的深度調整，「兩個確立」和「兩個維護」成為新政治規矩的背景下，能讓二十屆三中全會延遲召開的相對合理解釋是二十屆三中全會有可能涉及大動作，故才需要在正式召開會議之前進行更長時間的準備。

改革開放讓中國崛起，今後中國只有通過進一步改革開放，才能繼續更好發展。（新華社）

在中共政治實踐中，通常在重大會議召開之前，都會進行必要的準備。比如，十一屆三中全會之所以能因為啟動改革開放載於歷史，與在此之前召開的中央工作會議打下的基礎密不可分。在某種程度上講，十一屆三中全會其實是把中央工作會議的重大突破與成果正式確立下來。再如，據習近平關於《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》的說明，中共在十八大結束後便開始考慮十八屆三中全會的議題，並在十八屆三中全會召開前半年多便已開始圍繞會議主題進行準備。

從最近中國高層的風向來看，「中國式現代化」和「全面深化改革開放」有可能是二十屆三中全會的主題。因為不論是習近平考察上海、在紀念毛澤東誕辰130周年講話、新年賀詞，還是中央經濟工作會議，都在反覆強調「中國式現代化」和「全面深化改革開放」。在目前中國語境下，「中國式現代化」已經上升為最大的政治，而改革開放又是「決定中國式現代化成敗的關鍵一招」。既然這樣，讓「中國式現代化」和「全面深化改革開放」在當前現實下有更加具體的指向，甚至據此進行必要的大動作，有可能是二十屆三中全會的主題。因為這既是延續改革開放以來三中全會傳統，又是當前中國凝聚人心、激發活力與創造力的必由之路。