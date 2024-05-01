神舟十七號撤離中國太空站　31.5公斤空間科學實驗樣品順利返回

中國太空站第六批空間科學實驗樣品於4月30日隨神舟十七號飛船順利返回，其總重量約31.5公斤。



據央視報道，該批科學實驗樣品涉及23項科學實驗項目，包括人成骨細胞、骨髓間充質幹細胞、蛋白質晶體、生命有機分子、種子等32種生命實驗樣品以及無容器材料、高溫材料和艙外暴露材料等18種材料樣品。5月1日淩晨，生命類科學實驗樣品先期轉運至北京中國科學院空間應用工程與技術中心。

中國科學院空間應用中心作為載人航天工程空間應用系統總體單位，對返回的生命實驗樣品基本狀態進行檢查確認後，現場交付科學家。之後，科學家將對返回的生命類細胞樣品進行轉錄組測序、蛋白組學檢測等生物學分析，通過微重力環境下細胞生物學機制研究，為相關疾病預防與干預提供新的線索；對生命類蛋白質樣品進行晶體衍射分析，獲得更精準的蛋白質三維結構信息，研究靶點蛋白，為相關藥物研制、疫苗開發提供技術支撐。

材料類科學實驗樣品將隨神舟十七飛船返回艙運抵北京，科學家將進行地面和空間樣品的組織形貌、化學成分及其分布差異等測試分析，研究重力對材料生長、成分偏析以及凝固缺陷的影響規律，為重要新材料制備提供支撐，同時有望在月壤加固材料、月壤原位資源化利用等研究方面取得突破。