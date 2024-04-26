神舟十八號｜航天員順利進駐中國太空站　與神十七乘組會師

中國載人航天工程辦公室消息，神舟十八號載人飛船入軌後，於北京時間4月26日凌晨3時32分，成功對接於天宮太空站的天和核心艙徑向端口，整個自主交會對接過程歷時約6.5小時。新華社於5時25分報道，神舟十八號航天員乘組順利入駐「天宮」。



圖為4月26日在北京航天飞行控制中心拍摄的神舟十七号航天员乘组欢迎神舟十八号航天员乘组的画面。（新華社）

按任務計劃，3名航天員從神舟十八號載人飛船，進入太空站天和核心艙。神舟十七號航天員乘組已做好各項準備工作，以迎接神舟十八號航天員乘組進駐，兩個平均年齡不到40歲的「飛天組合」在「天宮」會師。

搭載中國神舟18號載人飛船的長征二號F遙18運載火箭，昨晚8時59分在酒泉衛星發射中心點火發射升空。約10分鐘後，成功將載有3名太空人的神舟18號載人飛船送入預定軌道。中國載人航太工程辦公室表示，3名太空人狀態良好，中國2024年度首次載人發射任務取得圓滿成功。

神舟十八號發射升空

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神舟十八號乘組將駐留太空6個月，料今年10月下旬返回東風著陸場。

在軌駐留期間，神舟十八號乘組將開展90餘項試（實）驗，實施6次載荷貨物氣閘艙出艙任務和2到3次出艙活動，並實施國內首次在軌水生生態研究項目。神舟十八號航天員乘組將迎來天舟八號貨運飛船和神舟十九號載人飛船的來訪。

神舟十八號出征儀式：葉光富、李聰、李廣蘇領命出征

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今次執行乘組的3人相當年輕，均為「80後」，曾是空軍飛行員。葉光富曾於2021年10月，與翟志剛、王亞平執行神舟十三號載人飛行任務；經全面考評，入選神舟十八號載人飛行任務乘組並擔任指令長。李聰、李廣蘇均為中國第三批太空人，經全面考評，入選神舟18號載人飛行任務乘組。

3名航天員進入飛船做最後準備：