梅龍高速路陷｜去年也曾因大雨坍方　調查稱：坡體失穩有重大隱患

在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向路面塌陷，目前事故共造成20輛車陷落，24死30傷。內媒《澎湃新聞》報道，梅龍高速在去年（2023年）4月1日，也曾因為連續暴雨出現塌方。據當時的交通管制公告顯示，「經現場踏勘發現該處地質複雜，存在數萬方土方傾覆車道的重大安全隱患。」



梅州新聞網2023年4月1日報道，4月1日11時起至4月3日，梅大高速西陽至大麻路段雙向交通管制，受連續暴雨影響，梅大高速西陽至大埔段邊坡出現險情，嚴重影響行車安全。當時廣東省交通運輸廳也曾發文「請繞行！S12梅龍高速西陽至大麻路段雙向交通中斷！」許多網民則呼籲要嚴查道路的建造質量，「嚴查打樁情況」、「是不是豆腐渣工程。」



2023年4月1日官方通報則稱，S12梅龍高速（梅大段）往大埔方向K55+690處的高陡邊坡在暴雨下曾發生崩塌性塌方，當天晚上19時30分，廣東交通集團黨委委員，副總經理職雨風，在梅龍高速（梅大段）丙村中心站主持召開應急搶險現場會，會上要求加強攝氏路的滑塌監測和擴大監測範圍，做好應急預案。

2023年4月3日，該路段繼續實施交通管制，公告顯示，「經現場踏勘發現該處地質複雜，存在數萬方土方傾覆車道的重大安全隱患。」

今年5月1日，梅龍高速再次出現塌陷，截至5月1日15時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落，24死30傷。釀官媒新華社發布事發現場的高清航拍圖，可以清楚看見高速公路上的路陷範圍，該處路面整個向山坡下垮塌下去，泥土滑出至少幾十米遠，只剩下高速護欄連著樁柱懸空在那裏。塌陷的位置形成了一個大坑，內有大量被燒毀的汽車殘骸。



新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

除了新華社發布的事發現場高清航拍圖，微博也流傳多張事故現場照片，其中有照片顯示搜救人員在路陷巨坑內進行救援工作，不少汽車已燒成空殼；又有照片顯示現場曾經發生大火。

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

事發現場的航拍影片截圖（點圖放大）：

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內媒《都市快報》的報道引述多名現場目擊者稱，「廣東梅龍高速路塌方（大埔往茶陽、西河、福建龍岩方向），掉下去幾部車，聽著爆炸聲，眼淚忍不住往下掉」。

目擊者稱，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒，忍不住尖叫，後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了，車胎也爆了。我們下車想看看其他車什麼情況，誰知那時路面已經塌方了，我們過的時候可能路面只是開裂，或者就一些小坑，我們後面的車全部掉進大坑裏去了，四五米的大坑。」

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根據資料，梅州—龍岩高速公路為國家高速G25長深高速公路組成路段，簡稱「梅龍高速」，為連接廣東省與福建省的快速通道。 梅龍高速公路於2004年12月動工建設 ，2006年12月竣工運營。線路全長58.28公里，設計速度100千米/小時；項目總投資21.07億元人民幣。