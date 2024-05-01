廣東梅龍高速公路路陷增至24死30傷　20輛車跌落巨坑

在五一長假首日（1日）凌晨2時多，廣東S12梅龍高速公路（梅大段）往福建方向路面塌陷。據最新消息，目前事故共造成20部車輛陷落，導致24死30傷慘劇。



新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

據廣東梅州大埔縣委宣傳部消息，廣東梅大高速茶陽路段路面塌方事故發生後，截至5月1日下午3時，經現場核查，事故共造成20輛車陷落（未發現危化車輛、客車等大型車輛），涉及人員共54人，其中確認死亡人數24人，30人正在醫院全力救治，暫無生命危險。目前，相關處置工作正在進行中。

應急管理部已派出工作組赴現場指導救援處置。此外，廣東省委書記黃坤明立即作出指示和安排，並兩次召開視像調度會，視像連線救援現場，研究部署救援救治工作。省委副書記、省長王偉中按照省委安排即刻趕赴災害現場，實地指揮一線應急處置工作。

新華社發布事發現場的高清航拍圖，可以清楚看見高速公路上的路陷範圍，該處路面整個向山坡下垮塌下去，泥土滑出至少幾十米遠，只剩下高速護欄連著樁柱懸空在那裏。塌陷的位置形成了一個大坑，內有大量被燒毀的汽車殘骸。

除了新華社發布的事發現場高清航拍圖，微博也流傳多張事故現場照片，其中有照片顯示搜救人員在路陷巨坑內進行救援工作，不少汽車已燒成空殼；又有照片顯示現場曾經發生大火。

微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

事發現場的航拍影片截圖（點圖放大）：

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官方早前通報指，公路塌方路面長約17.9米，面積約184.3平方米。

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官方通報又指，事故發生後，廣東省委省政府高度重視，省、市全力開展救援工作，成立事故救援現場指揮部，公安、應急、消防、衛健、交通、礦山救護隊等投入約500多人參與現場救援。事故原因正在進行調查，目前，梅大高速雙方向車道已全部封閉，車輛需注意繞行。

內媒《都市快報》的報道引述多名現場目擊者稱，「廣東梅龍高速路塌方（大埔往茶陽、西河、福建龍岩方向），掉下去幾部車，聽著爆炸聲，眼淚忍不住往下掉」。

目擊者稱，「一車七個人，都在睡覺，突然嘣的一聲，車輛失控，我們瞬間清醒，忍不住尖叫，後來停穩後，說後面一個坑，好像好幾輛車都被坑搞到失控了，車胎也爆了。我們下車想看看其他車什麼情況，誰知那時路面已經塌方了，我們過的時候可能路面只是開裂，或者就一些小坑，我們後面的車全部掉進大坑裏去了，四五米的大坑。」

又有目擊者稱，「好在前面有幾部車發現不對勁，把我們後面的車攔下來。」

根據資料，梅州—龍岩高速公路為國家高速G25長深高速公路組成路段，簡稱「梅龍高速」，為連接廣東省與福建省的快速通道。 梅龍高速公路於2004年12月動工建設 ，2006年12月竣工運營。線路全長58.28公里，設計速度100千米/小時；項目總投資21.07億元人民幣。