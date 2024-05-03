嫦娥六號今日「奔月」　人類首次開展月球背面採樣　前後分11階段

探月工程四期嫦娥六號任務計劃今日（3日）17時至18時實施發射任務，首選發射窗口瞄準17時27分。據報道，目前全球從月球帶回來的樣品都是來自月球正面，月球背面的月壤到底是什麽樣，引發了全球科學家的好奇。而嫦娥六號這次任務就要帶回月球背面的樣品，為此，科研人員為嫦娥六號設計了11個階段的飛行任務。



中國航天科技集團逯運通，首先嫦娥六號首先搭乘長征五號運載火箭發射入軌，進入奔月過程。到達月球附近後，將踩剎車進入環月的軌道，整個探測器繞著環月軌道飛行。飛行期間，著陸器和上升器組合體擇機落到月球背面。

嫦娥六號首先搭乘長征五號運載火箭發射入軌，進入奔月過程。到達月球附近後，將踩剎車進入環月的軌道，整個探測器繞著環月軌道飛行。（央視）

完成月背採樣後，上升器會攜帶採集的月壤從月球背面起飛，與軌返組合體交會對接，把月球樣品傳遞給返回器。之後，其返回地球，以半彈道跳躍式方式再入大氣層，返回四子王旗著陸場。

據介紹，如同嫦娥五號，嫦娥六號任務也將沿用鑽取和表取兩種採樣方式，獲得不同層面和深度的樣品，並在月球背面同步開展科學探測。

嫦娥六號任務計劃到月球背面南極-艾特肯盆地，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，並採集不同地域、不同年齡的月球樣品。（央視）

嫦娥六號任務工程總體發射場工程技術組組長胡震宇表示，南極的艾特肯盆地是月球三大地體之一，屬月球上最古老、最深的撞擊坑盆地，具重要科研價值。嫦娥六號實施月球背面著陸區的現場勘察和分析，獲取月球樣品，在實驗室分析不同地域、不同年齡月壤的結構、物理特性、物質組成，這對人類更加全面認識月球，深化月球成因和演化，行星演化以及太陽系起源等研究具有重要的意義。

據了解，本次任務將採用「窄窗口多軌道」設計方案；因應火箭特點和天氣狀況，工程團隊共為火箭設計了10條奔月軌道，確保任務能順利進行。

長征五號時隔3年多再次承擔探月工程相關發射任務。（央視）

至於長征五號是繼嫦娥五號任務之後，時隔3年多再次承擔探月工程相關發射任務。其是中國運載能力最強的火箭，屬大型低溫液體捆綁式運載火箭，總長近60米，起飛質量約869噸，捆綁了四個助推器，具備近地軌道25噸、地球同步轉移軌道14噸的運載能力，是名副其實的「大力士」。

嫦娥六號任務還搭載了法國的氡氣探測儀、歐空局的負離子探測儀、意大利的激光角反射鏡、巴基斯坦的立方星等4個國家的載荷和衛星項目。