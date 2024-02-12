嫦娥六號測試啟動：月球背面採樣再返地球　比以往任何一次都複雜

據央視報道，中國探月工程「嫦娥六號」今年將出征月球，而且任務比以往任何一次探月都要複雜，它要飛往月球採樣並返回地球，在降落月球後，探測器還要具備自主採樣和上升、起飛等能力，難度高、挑戰大。



嫦娥六號深空項目管理人員張楊介紹，嫦娥六號前期已經安全抵達發射場，目前已進入關鍵階段，春節期間需要確保探測器具備良好狀態，每一個步驟要按計畫、保證品質完成。

據悉，嫦娥六號計劃於今年上半年實施發射，將突破月背起飛上升等關鍵技術，實施月球背面自動採樣返回，同時開展著陸區科學探測和國際合作。

2024年，中國將全面推進探月工程四期，規劃包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務。中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁曾介紹，嫦娥六號的主要任務是到月球背面採樣，並攜帶月球樣本返回地球，這也是人類第一次從月球背面採集月壤。

後續的嫦娥七號則將前往月球南極尋找月球存在水的證據。嫦娥八號計劃於2028年前後發射，而且將與嫦娥七號降落在不同的地點，配合嫦娥七號在月球南極建立國際月球科研站的基本型，計劃在2030年前建成，對月球資源勘探和利用等進行一系列試驗。