深圳邊檢公布五一假期出入境數據　料今晚8時起迎返港客流高峰

今日（5日）為內地「五一」假期的最後一天，且適逢星期日，深圳邊檢總站表示，深港口岸預計迎來內地居民集中入境和香港居民集中出境。



香港海關關長何珮珊4月30日早上前往羅湖管制站視察，探訪當值的前線人員，了解及指導口岸在內地勞動節黃金周的部署。（政府新聞處圖片）

深圳邊檢總站表示，「五一」假期前四天（5月1日至4日），深圳邊檢總站累計查驗出入境人員267.5萬人次，其中港澳居民127萬人次，內地居民134萬人次。

5月5日是「五一」小長假最後一天且適逢星期日，深港口岸預計將迎來內地居民集中入境和香港居民集中出境，皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等主要陸地口岸於當日早上10時至中午12時迎來入境（由香港進入內地）客流高峰，當日晚上8時至10時迎來出境（由內地進入香港）客流高峰。

同時，因應港方有關安排，5月5日晚間港鐵東鐵線從金鐘站開往羅湖站方向的末班車將延至晚上11:32開出，較平時延遲30分鐘左右，預計當日晚上11時至次日凌晨1時，皇崗、羅湖、深圳灣口岸將迎來集中入境時段。邊檢機關將調配充足警力，開足查驗通道，科學設置通道比例，有序引導排隊候檢，確保旅客安全順暢通關。

深圳邊檢總站又提醒，近期深圳強降雨強對流天氣較多，請密切關注天氣變化、路況信息及所乘地鐵、航班動態和調整情況，安全穩妥安排好個人行程，合理選擇通行口岸和通關時段，預留充足時間辦理出入境邊防檢查手續。