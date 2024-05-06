iPhone在華銷售下滑　出貨量跌出前5淪為「others」

蘋果iPhone手機在內地尖端手機市場上競爭力持續疲弱。研究機構數據指出，今年第一季蘋果的市佔率僅為13.7%，跌出前5名，淪為「others」；日媒則指出，中美爭奪高科技領域主導權的戰火，造成蘋果在華業務蒙上陰影。



海外品牌尤其是美國品牌曾受到內地民眾熱捧，圖為2017年11月3日，iPhone X正式在中國開賣，民眾在位於北京的蘋果專賣店排隊等候購買，但如今iPhone在華銷售已明顯下滑。（VCG）

內媒《快科技》6日報道，市場研究機構TechInsights發布數據顯示，2024年第一季，中國智能手機出貨量為6330萬支，年增1%，結束連續11季下滑。

其中最值得關注的是，蘋果的市場比重僅為13.7%，跌出了前5名，位居OPPO（包含旗下的「一加」品牌）、榮耀、華為、vivo和小米之後。

OPPO以16.9%的市佔率，在今年第一季內地智能手機市場領先。圖為OPPO智能手機Find N3宣傳照，2024年3月11日上載社交平台。（X @oppo）

數據顯示，OPPO、榮耀、華為和vivo的市佔率不相上下，其中OPPO第一季的出貨量1070萬支，以16.9%的市佔率在內地智能手機市場領先。

《日經中文網》報道，蘋果5月2日召開財報說明會，雖然沒有公開各地區iPhone的銷售額，據香港調查公司Counterpoint數據顯示，今年第一季iPhone在華銷量年減19%。同一時期華為則是年增70%，在內地市場的銷售差異顯而易見。

市場研究機構TechInsights發布今年第一季中國智能手機市場銷售情況，OPPO、榮耀、華為和vivo的市佔率不相上下。（TechInsights）

報道指出，中美在爭奪高科技領域主導權的對立，導致蘋果的在華業務蒙上陰影。有媒體2023年9月曾報道，內地政府機關和國有企業擴大了對iPhone的使用限制，敦促員工使用華為等中國公司的產品。

日經報道表示，蘋果正面臨iPhone和內地市場兩大成長引擎的失速，公司在財報說明會中宣布增加1100億美元的股票回購額度，試圖獲得股市投資人支持，但仍未描繪出以生成式AI為核心的再成長前景。