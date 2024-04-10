手機7000元修理卻要1.4萬！武漢女誤墮假蘋果維修店　多方回應

買手機7000多元（人民幣．下同），維修卻要1.4萬多元？近日，湖北武漢一名王姓女子透過百度搜索，找到一家名為「中國（蘋果）維修服務中心」的手機維修店，詎料得知維修報價竟是手機售價的兩倍。剛剛大學畢業的王女付不起，只好把手機抵押。事件曝光後引起廣泛關注，蘋果公司證實，該店不是蘋果的售後店和授權維修點；百度則已撤下有關搜索廣告。



「太不可思議了」，4月6日，王女向媒體反映，其蘋果手機日前突然出現黑屏，無法開機，於是她在百度上搜索附近的蘋果手機官方維修店，並根據結果點進去一個排名最靠前的網頁，網頁隨即彈出名為「中國（蘋果）維修服務中心」的對話框，且客服頭像顯示為蘋果官方Logo。在客服引導下，她來到武漢江漢區解放大道688號武商廣場寫字樓21樓2106室進行手機維修。

殊不知，當她到了現場時，卻遭遇「價格刺客」。一開始，工作人員聲稱手機主板燒壞了，維修費需要2198元。雖然覺得價格偏高，但王女還是決定先試試看。然而10分鐘後，工作人員又表示，手機晶片同樣燒壞了，若想恢復手機數據，就要更換，晶片為15元一個，一共有750個。對此，王女表示想先嘗試修復，不行再換新的。於是，工作人員攜手機進入維修間，再出來時表示手機已經修好了，主板昌片都換了新的，費用一共是1.4萬多。

面對竟是手機售價兩倍的維修費，剛出社會的王女大吃一驚，表示付不起，只好嘗試與維修店進行溝通協商。雖然店方表示可以打六折，但王女仍然不能接受，並提出讓工作人員出示維修價目表和維修項目明細，但對方表示要先支付費用才能打印出來。無奈之下，她只好把手機抵押，還倒賠對方500元。

無力支付維修費下，王女無奈將手機抵押。（長江雲新聞）

「整個事感覺我是被詐騙了」，後來，王女士越想越不對勁，於是決定報警。可了解情況後，民警表示此事不在其權限範圍之內，而是由市場監管部門監管，還透露涉事店家是慣犯，「以前在別的地方開店被投訴過好多次，現在又搬到新地方來了」。

對於事件，蘋果公司證實，涉事店家不是蘋果的售後店和授權維修點。工作人員解釋，蘋果的售後和授權店，名稱一般為「蘋果Apple售後服務中心（某某店）」或「Apple授權專營店（某某店）」，根本不會取「蘋果官方售後門店」或「蘋果中國官方售後門店」這類名字。同時，工作人員也沒查到這家店的任何信息。同時，百度亦已撤下有關搜索廣告。

有當地從事手機電腦維修多年的業界人士透露，上述店家是業內公認的黑店，還是慣犯，會無中生有，「偷偷給你卸下幾個零件，再出來告訴你手機壞了」，也會偷梁換柱，將一些非原裝的硬件，當作原裝硬件安裝給顧客，以收取高昂維修費，他身邊很多認識的人都受害過。

武漢江漢區萬松市場監督管理所工作人員則建議，在維修電子產品時，消費者要找正規的官方售後店，聯繫官方客服找離自己最近的官方維修店，不要輕信網上的小廣告。即使抵達店鋪，也可先觀察、辨別，並最好要求維修店允許全程觀看維修過程，盡量保證電子產品不離開自己的視線，同時先詢問清楚價格，確定好價格再同意維修。一旦發生價格糾紛，萬不要著急先付錢，可以先報警，並留存好相關證據。