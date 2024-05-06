冒充軍人進行網絡交友　緬北跨境電騙92名中國籍疑犯移交中方

據央視報道，92名在緬北佤邦地區實施跨境電信網絡詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，已全部移交中國警方，包括網上在逃人員14名。這是繼在緬北木姐地區抓獲352名中國籍涉詐犯罪嫌疑人並移交中方之後，打擊行動取得的又一重大戰果。



去年以來，為堅決遏制緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，公安部持續深化與緬甸執法部門的國際及邊境警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計4.9萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交中方，緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪形勢持續向好。

中緬首次在緬北木姐聯合打擊詐騙 352名中國籍疑犯移交中方▼

為全面清除緬北電信網絡詐騙犯罪，近日，在公安部的指揮部署下，雲南普洱公安機關與緬甸地方執法部門開展邊境警務執法合作，在緬北佤邦地區成功抓獲92名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，其中包含8名骨幹成員、14名網上在逃人員，查扣一大批手機、手提電腦等作案物品。

經查，該批犯罪嫌疑人藏匿於佤邦某地下室內，冒充軍人通過交友方式實施虛假投資理財詐騙。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案證據物品已通過雲南孟連口岸順利移交中方。內地公安部部署山東等地公安機關將犯罪嫌疑人押回，全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，針對緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪形勢，公安機關決心不變、力度不減，將進一步強化國際及邊境警務執法合作，不斷加大打擊力度，持續組織專項打擊行動，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅定不移鏟除緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪「毒瘤」，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。