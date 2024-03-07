湖北00後青年貪圖一夜暴富被騙至緬甸　日做17小時淩晨4時才下班

緬甸詐騙園區持續有受害者獲救，近日，湖北鶴峰警方成功解救一名被騙至緬甸金三角地帶的00後青年小凱（化名），據了解，小凱5個多月來每天上午11時上班，一直到翌日淩晨4時才下班，工作強度達到每天17個小時，期間還多次遭到體罰虐待，「電擊、橡膠棍砸頭、關禁閉、水牢......只有你想不到，沒有他們做不到的」。



去年10月，小凱仍在鶴峰一餐館任後廚務工，某日他突然接到朋友阿西（化名）的電話，稱雲南有一份高薪工作，內容是走私黃金，一趟最低都能賺五六千，還發來支付寶余額截圖證實。「那裏遍地都是黃金，我們去賺大錢」，一心只想賺更多的錢幫家庭減輕負擔的小凱沒有多想，答應了阿西的邀請。

之後，小凱輾轉抵達雲南邊境的騰衝市，當時小凱被接頭人帶上山，爬了一天一夜，然後再被3名緬甸人接走。眼見對方腰上用黑布包裹了砍刀，小凱害怕不已，只能硬着頭皮繼續前行。不過事態愈來愈不對勁，下山後，小凱被連夜帶上一架電單車，且路上遇到的都是帶刀的人，一句對話也沒有。最終，他越過了邊境線，隨後再經過十多趟換車周轉，歷經四、五天時間，終於到達位於緬甸東部的苗瓦迪（Myawaddy）一園區。

苗瓦迪位於緬甸東部。（Wikimedia Commons）

接下來便是噩夢的真正開始，小凱先跟着一名小組長「學習培訓」，起初，他以對電腦一無所知且打字速度慢為由，試圖懇求「主管」讓他回國，結果主管二話不說就狠狠賞了他幾巴掌，再把他關進「小黑屋」懲戒一周。對於這段經歷，小凱不堪回首：「幾乎密閉的房間，半平米不到，轉身都困難，雙手背銬站立，沒辦法睡覺，沒有休息，沒有食物。直到半夜兩點多才來把你放下，你就蜷縮在地上睡了一會兒。早上，有人進來又把你吊起來了……」

由於戒備森嚴，小凱放棄逃跑，乖乖聽從指示。而他的「生意」，其實就是包裝成一個成功人士，在社交軟件騙取單身女青年的信任，然後引導她們投資虛擬貨幣和黃金。然而，考核每天都會進行，一旦業績不好，就要忍受皮肉之苦。由於不想騙人，每次體罰都有小凱的一份，他表示，某次自己被用橡膠棍亂打，再被關進「小黑屋」禁閉，「只有中午才放出來上廁所吃飯，然後繼續關，完全受不了」。

好在，小凱偶爾能被允許使用手機，經過申請同意，他在組長監視下與母親取得聯繫。電話中，小凱表示自己在緬甸上班，但要得到允許才能找家人，每次通話還有時間限制。小凱母親察覺出不對勁，於是報警。

獲救後，母子倆相擁而泣。（荊楚網）

雖然鶴峰縣公安局反詐專班積極協調各方調查，但因地域不清、位置不明，進展一直不順。好在，經過日以夜繼的不懈努力，民警利用小凱零碎的信息拼湊，成功掌握了小凱所在園區和基本情況，並積極與雲南邊防公安機關溝通協調，周密研判分析，制定解救方案，劃出解救路線。最後，在聯絡人的幫助下，警方幾經驚險曲折終於將小凱救出，隨後經過多方協調，成功將小凱護送到與中方協作的老撾警方處，再將迷途知返的小凱帶回國。

歷經劫後餘生，小凱深深懊悔，認為貪圖一夜暴富，卻落入地獄般的電詐園區，差點一生就毀了。他表示，以後會在家鄉找份工作，離母親近一點，踏踏實實地工作。