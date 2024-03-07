湖北00後青年貪圖一夜暴富被騙至緬甸　日做17小時淩晨4時才下班

撰文：陳進安
出版：更新：

緬甸詐騙園區持續有受害者獲救，近日，湖北鶴峰警方成功解救一名被騙至緬甸金三角地帶的00後青年小凱（化名），據了解，小凱5個多月來每天上午11時上班，一直到翌日淩晨4時才下班，工作強度達到每天17個小時，期間還多次遭到體罰虐待，「電擊、橡膠棍砸頭、關禁閉、水牢......只有你想不到，沒有他們做不到的」。

去年10月，小凱仍在鶴峰一餐館任後廚務工，某日他突然接到朋友阿西（化名）的電話，稱雲南有一份高薪工作，內容是走私黃金，一趟最低都能賺五六千，還發來支付寶余額截圖證實。「那裏遍地都是黃金，我們去賺大錢」，一心只想賺更多的錢幫家庭減輕負擔的小凱沒有多想，答應了阿西的邀請。

之後，小凱輾轉抵達雲南邊境的騰衝市，當時小凱被接頭人帶上山，爬了一天一夜，然後再被3名緬甸人接走。眼見對方腰上用黑布包裹了砍刀，小凱害怕不已，只能硬着頭皮繼續前行。不過事態愈來愈不對勁，下山後，小凱被連夜帶上一架電單車，且路上遇到的都是帶刀的人，一句對話也沒有。最終，他越過了邊境線，隨後再經過十多趟換車周轉，歷經四、五天時間，終於到達位於緬甸東部的苗瓦迪（Myawaddy）一園區。

苗瓦迪位於緬甸東部。（Wikimedia Commons）

接下來便是噩夢的真正開始，小凱先跟着一名小組長「學習培訓」，起初，他以對電腦一無所知且打字速度慢為由，試圖懇求「主管」讓他回國，結果主管二話不說就狠狠賞了他幾巴掌，再把他關進「小黑屋」懲戒一周。對於這段經歷，小凱不堪回首：「幾乎密閉的房間，半平米不到，轉身都困難，雙手背銬站立，沒辦法睡覺，沒有休息，沒有食物。直到半夜兩點多才來把你放下，你就蜷縮在地上睡了一會兒。早上，有人進來又把你吊起來了……」

由於戒備森嚴，小凱放棄逃跑，乖乖聽從指示。而他的「生意」，其實就是包裝成一個成功人士，在社交軟件騙取單身女青年的信任，然後引導她們投資虛擬貨幣和黃金。然而，考核每天都會進行，一旦業績不好，就要忍受皮肉之苦。由於不想騙人，每次體罰都有小凱的一份，他表示，某次自己被用橡膠棍亂打，再被關進「小黑屋」禁閉，「只有中午才放出來上廁所吃飯，然後繼續關，完全受不了」。

好在，小凱偶爾能被允許使用手機，經過申請同意，他在組長監視下與母親取得聯繫。電話中，小凱表示自己在緬甸上班，但要得到允許才能找家人，每次通話還有時間限制。小凱母親察覺出不對勁，於是報警。

獲救後，母子倆相擁而泣。（荊楚網）

雖然鶴峰縣公安局反詐專班積極協調各方調查，但因地域不清、位置不明，進展一直不順。好在，經過日以夜繼的不懈努力，民警利用小凱零碎的信息拼湊，成功掌握了小凱所在園區和基本情況，並積極與雲南邊防公安機關溝通協調，周密研判分析，制定解救方案，劃出解救路線。最後，在聯絡人的幫助下，警方幾經驚險曲折終於將小凱救出，隨後經過多方協調，成功將小凱護送到與中方協作的老撾警方處，再將迷途知返的小凱帶回國。

歷經劫後餘生，小凱深深懊悔，認為貪圖一夜暴富，卻落入地獄般的電詐園區，差點一生就毀了。他表示，以後會在家鄉找份工作，離母親近一點，踏踏實實地工作。

今年首批！497名在緬甸實施跨境電騙的犯罪嫌疑人被移交中方緬甸警方向中方移交白所成、白應蒼等6名緬北電詐犯罪集團頭目外交部副部長孫衛東訪緬甸：共同維護中緬邊境和平，合作打擊電騙
緬甸
詐騙
電信詐騙