國安新規7月落地　傳深圳上海等地海關提前查察民眾手機裝置

國家安全部日前公布執法兩部新規，擴大執法人員調查他人電子設備相關權利，諭令今年7月上路。有外媒報道，有民眾反映，近日從深圳返回香港，已有海關人員攔截檢查手機行動，另在南京及杭州的機場也出現類似情形。



國家安全部4月26日公布「國家安全機關安全行政執法程序規定」、「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，大幅擴大執法人員調查他人電子設備相關權利，若經國家安全機關批准並製作查驗通知書即可調查，緊急情況下執法人員出示證件就能當場查驗、提取電子數據，或採取相關措施保護相關電子設備，包括將犯罪嫌疑人或相關人員與電子設備分離等，唯法規沒有定義「緊急狀況」及其範圍。

儘管相關規定公告將於今年7月實施，但外媒自由亞洲電台報道稱，已有民眾觀察到，海關人員開始隨機抽查往來旅客的電子設備。

報道引述從深圳回香港的居民蔣女士透露，近日在福田口岸看見一名女子被海關人員攔截檢查手機，並要求該名女子拿出其他手機以進行全面調查。之後，她又在南京及杭州的機場遇過類似情形。

報道另據上海居民邵先生說法，自稱最近從日本回上海時也在機場看到海關人員翻查一男子的手機，「我看到一個中國男子被海關截停，翻看手機，然後就讓他走了，看來沒查出手機內有問題。」

然而，外媒循線致電深圳和上海的海關辦公室欲求證相關說法，唯截稿為止，兩處海關辦公室皆未接聽。