因待崗報復單位　科研人員出賣軍隊高級密碼等15萬餘份機密獲死刑

據《央視軍事》4月14日報道，國家安全部發布了十宗重大間諜案，其中科研人員黃宇出賣核心機密被判死刑案曝光，並批其為「可恥的叛國者」。



國家安全部指出，某國機關間諜情報機構公開網站收到一段來自中國的投靠信息，信息還附帶一段短波密碼。該情報機關迅速確認，這段密碼為中國軍隊使用的高級密碼，而這名投靠者正是中國某涉密科研單位工作人員黃宇。國家安全部影片亦直指該間諜機關為CIA美國中央情報局。

黃宇泄密叛國的原因為其所工作的單位部門改革，進行末尾淘汰制（考核排名最後會被辭退或待崗），黃宇認為領導在排擠自己，出於怨恨心理他決定出賣自己掌握的核心機密，以報復單位，同時攫取巨額利益。

黃宇用中國軍事機密做「投名狀」，被海外間諜機構接納並於香港、曼谷等地接受培訓。黃宇開始為該間諜機構提供自己在工作期間非法留存的所有機密，甚至在同一單位部門工作的妻子所持有的國家機密亦被黃宇偷取，以換取更多報酬。

經查，黃宇出賣的涉密文件資料包括眾多保密通訊設備系統的設計想法、技術參數、秘密演算法、原始程式、原始碼等核心機密，數量多達15萬餘份。2016年5月，黃宇因間諜罪被執行死刑。