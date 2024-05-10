中國海軍｢萬噸大驅｣編隊南海演訓　專家：與美菲演習性質完全不同

美國與菲律賓自上月22日起於南海展開為期3周的年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演，南部戰區解放軍海軍則調派「萬噸大驅」等艦艇互別苗頭，在南海執行實戰化演訓。內地軍事專家表示，中國海軍在南海海域實施的訓練活動旨在提高維護國家主權和海洋權益的能力，「這是在自己家門口進行的，正當合理，符合國際法」。



內媒《環球時報》10日今天報道，近期中國海軍遵義艦、昆明艦、咸寧艦等多款主戰艦艇組成訓練編隊，駛向南海某海域，與此同時，美菲也在南海大規模軍演。

報道指出，解放軍此番編隊訓練的重點項目涵蓋對海、防空與反導彈和反潛作戰，以檢驗多項戰法訓練運用成效，並說編隊的指揮艦由新型且作戰能力強，舷號107的第7艘055型「萬噸大驅」遵義艦擔綱。

遵義艦舷號134。（海軍360）

內地軍事專家傅前哨接受《環球時報》採訪時表示，055「萬噸大驅」的第一批8艘已經全部入役交付海軍使用，經過數年訓練，解放軍海軍的055已經形成戰鬥力。

內地軍事專家張軍社則稱，此次南部戰區海軍進行的訓練，一方面是為了提高編隊指揮控制能力，另一方面是為了提高編隊綜合實戰能力，以及各編組兵力之間協同作戰能力。

張軍社強調，中國海軍在南海海域實施的此類常態化訓練活動旨在提高維護國家主權和海洋權益的能力，這是在自己家門口進行的，正當合理，符合國際法，與美菲正在進行的「肩並肩」演習性質完全不同。

台媒《中央社》則根據台灣淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源於最新一期「中共研究季刊」發表的「2023年中共海軍建設評析」文章指出，去年納入中共海軍序列的艦艇包括055型導彈驅逐艦遵義艦、咸陽艦。其他還有054AG型導彈護衛艦寶雞艦、宜興艦、郴州艦、淮北艦、衢州艦、大理艦、通遼艦，以及1艘039C型常規動力潛艦。