川藏線雅江段發生泥石流　酒店停車場遭波及多車被埋

受天氣影響，川藏線（318國道）四川甘孜雅江縣路段昨晚（10日）發生泥石流，導致附近酒店的多輛機動車被埋，幸未造成人員傷亡。在搶險人員連夜努力下，受阻路段已經恢復通行。



據網友指，昨晚11時，川藏線318國道剪子灣山口下大雪，雅江隧道出來3公里左右發生泥石流，導致該路段通行受阻，有車輛被埋。影片顯示，公路路面上佈滿大量從山上流下的泥石流，一輛小型機動車車身部分被埋在泥土中，附近路段車輛排起長龍。在一間酒店的停車場內，多輛機動車部分車身被泥石流掩埋。

附近一家餐館老板透露，當地昨晚下起中雨，他和附近的商戶、民眾憂慮有山泥傾瀉或泥石流等發生，便快速到附近一家較為安全的酒店躲避。後來，餐館附近果然發生了泥石流。今晨回到餐館後，他發現屋內進了水和泥土，墻體也出現裂縫。

附近的幾家酒店也遭受一定程度的損失，318國道邊一家大型酒店工作人員介紹，泥石流沖進酒店的停車場導致5輛車受損，幸客房未受影響，沒有人員受傷。

雅江縣交通運輸局工作人員表示，因應泥石流，318國道部分路段昨晚暫時封閉。經過搶險人員的連夜搶修，國道目前已經恢復了通行。甘孜藏族自治州應急管理局工作人員亦表示，是次泥石流的規模不大，雅江縣相關部門連夜進行了處置。