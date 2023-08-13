西安秦嶺突發山洪泥石流　已致21死6失蹤　當地全力搶險救災

受短時局部強降雨影響，陝西西安喂子坪村上周五（11日）突發山洪泥石流。截至目前，經排查，此次突發山洪泥石流災害共造成死亡、失聯人員27名，目前已發現21名遇難者，仍有6人失聯。



上周五傍晚6時許，喂子坪村雞窩子組（位於秦嶺分水嶺210國道附近）突發山洪泥石流。事故造成2戶民房損毀，210國道3處損毀、21處輕微受損，3處電力基礎設施毀壞及一條35千伏線路故障，導致900戶居民停電，55個通信基站停機。

事故發生後，西安市立即成立現場指揮部，組織消防、公安等14支救援力量共計980餘人，投入生命探測儀、衛星電話、挖掘機等1100餘台（套）設備和搜救犬，投入搶險救災工作。當晚，武警陝西總隊西安支隊出動過百名兵力趕赴災害地點，徒步挺近災害中心，先期展開搜救。

截至今日上午9時，救援官兵共轉移受災群眾81人、11輛車輛，協同搜救遇難群眾4名，沿河道搜救排查往返65公里，將繼續在災害中心展開人員搜救和道路、河道清理工作。

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《澎湃新聞》報道，有村民介紹，上周五下午2時至4時左右，當地開始下暴雨，後來更有山洪暴發，多條道路因大雨發生塌方，手機一度無信號。另有多位村民表示，自己的親人朋友還在山上，但一直失聯，當局已派出多輛救護車到場，有兩家農家樂的遊客被沖走。

有遊客表示，上周五下午5時半到達附近灃峪口，「當時還說水很黃，那條路都封了，所以在上面拍了幾張照片就去吃飯了，當天傍晚6點左右就聽到好多警車救護車和消防車進山，大概有十幾輛」。

陝西省委書記趙一德、省長趙剛昨日（12日）到場指揮搶險救援工作，強調要組織動員一切可動員力量，爭分奪秒、千方百計搜尋失聯被困人員，持續做好搶險救災、搶修恢復工作，最大限度降低災害損失。

截至目前，當地已累計轉移安置群眾186人，210國道段3處嚴重受損道路已搶通，21處輕微受損路段正在加固，受災區域49個通信基站已恢復服務，855戶居民已恢復供電。

目前，西安市正在全力以赴搶抓黃金救援期，繼續爭分奪秒搜救失聯人員，加快通信、電力搶修恢復，抓好重點部位排險除險和河道堤防加固等工作，嚴防次生災害發生，同步做好群眾安置和災後恢復重建，盡快恢復正常生產生活秩序。