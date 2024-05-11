用他人名義政治捐款　原「天上人間」老闆覃輝被美國驅逐出境

曾列《福布斯》（Forbes）億萬富豪榜的中國富豪、原「天上人間」老闆覃輝早前因以他人名義參與政治捐獻、移民欺詐和偽造身份文件等罪名，在美國達成認罪協議被判刑6個月，同意刑滿釋放後放棄綠卡。據美聯社、《紐約時報》等媒體報道，當地時間5月9日，覃輝被美國驅逐出境。



現年56歲的覃輝過去活躍於中國大陸與香港商界，近年居於美國紐約。他曾是著名娛樂場所「天上人間」的老板，也是已解散的香港娛樂公司「星美文化」的董事長，曾以18億美元（約140.6億港元）的身家入圍《福布斯》富豪榜。

「天上人間」為北京奢華夜總會。（大象新聞）

2023年10月2日，他在美國曼哈頓廣場酒店的一間公寓內以使用虛假身份證件罪名被捕，隨後被指控以他人名義參與政治捐獻、移民欺詐和偽造身份文件等罪名。法庭文件顯示，覃輝於2021年12月至2022年12月間以他人的名義向紐約市官員和國會候選人捐款1.6萬美元（約12.5萬港元），以騙取綠卡和佛羅里達州駕照，並同意向那些被借用名義的人償還他們支付的政治獻金。

覃輝面對的法律困境不止於此，《紐約時報》指，2023年9月，他在美國佛羅里達州納索縣（Nassau County）被捕，被指控試圖襲擊前妻。檢方指，覃輝曾試圖用斧頭打破一道鎖上的門，且在幾個月之前，覃輝涉嫌在另一次襲擊中試圖勒住前妻的頸。另外，在曼哈頓，覃輝還被中植系旗下一家公司起訴，要求償還4.5億美元（約35億港元）欠款。報道稱，仲裁開始後，覃輝就以10美元（約78港元）的價格將長島一處房屋的所有權轉讓給了前妻和前岳母。

覃輝前妻劉多為模特兒出身。（魯中晨報）

根據覃輝向曼哈頓高等法院提起的針對劉多的訴狀顯示，覃輝與劉多已於2021年在中國離婚，但二人到美國後依然同居，政治獻金也是以劉多名義捐出。

公開資料顯示，劉多於北京出生、成長，是2006年中國小姐和2008年中國模特大賽冠軍，2010年通過特殊人才計劃移民美國，2017年成為美國公民。她曾被紐約市長辦公室任命為亞裔事務顧問委員會成員。