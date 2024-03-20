中國富豪覃輝紐約認罪　承認用他人名義政治捐款　去年捲襲前妻案

中國富豪、曾列《福布斯》（Forbes）億萬富豪榜的覃輝（Qin Hui）在紐約被控移民欺詐、借用他人名義作政治捐獻等罪名，他3月18日在紐約法院承認控罪，面臨最長可達27年的刑期。據美媒引述知情人士指，他的捐款對象包括紐約市長亞當斯（Eric Adams）等人。覃輝也有捲入其他官非，包括2023年9月被控試圖襲擊前妻。



現年56歲的覃輝居於美國紐約，過去活躍於中國大陸與香港商界，他創辦的星美控股、星美文化旅遊曾是香港上市公司，他是香港《成報》前股東，以及北京奢華夜總會「天上人間」的前老闆。

覃輝如今捲入多個罪名，據《紐約時報》3月19日報道，他自2023年秋天以來一直遭拘留，罪名包括使用虛假身份證件、移民欺詐、在2021年至2022年間借用他人名義作政治捐獻。

報道引述知情人士指，捐款對象除了一些政治活動外，也包括政治人物如共和黨眾議員Andrew Garbarino、曾競選國會議員的克蘭斯頓市前市長馮偉傑（Allan Fung），也有民主黨籍的紐約市長亞當斯。

檢察方指覃輝承認控罪，新聞稿指出，在競選委員會不知情的情況下，「稻草人」捐款者以覃輝的名義捐款約11,600美元，此導致競選委員會在2022年無意中向聯邦選舉委員會提交了不真實的捐款報告。

覃輝也被指以欺詐手段申請綠卡和佛羅里達州的駕駛執照。

檢方聲明談到覃輝承認2019年4月申請綠卡時提出不正確的申請，錯誤宣誓指自己從未使用另一名字，但聲明指在2008年，覃輝曾獲中國官員提供化名「李木林」（Muk Lam Li），並取得用此名字的香港身份證及香港護照等身份證明文件。

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《紐約時報》指，覃輝面對的法律困境不止於此，他2023年9月在美國佛羅里達州納索縣（Nassau County）被捕，他被指控試圖襲擊前妻。

檢察方指，在這宗涉嫌襲擊案中，覃輝曾試圖用斧頭打破一道鎖上的門，且在幾個月之前，覃輝涉嫌在另一次襲擊中試圖勒住前妻的頸。檢察部門並在提予法庭的文件中展示有關圖片。