推動「以舊換新」　深圳：加購新能源車將取消社保限制

周六（11日），內地大力推動消費品以舊換新之際，深圳市宣布將取消非戶籍市民申請加購新能源汽車指標的社保限制，並放寬已有深圳車牌的車主可再申請買一輛油電混合動力車。



深圳市交通運輸局發布《關於調整新能源小汽車增量指標申請條件的通告》指出，將取消非深圳戶籍人員申請新能源小汽車增量指標（即現有的汽車基礎上增加的汽車量）社保限制，並放寬名下僅有一輛在深圳市登記的小汽車個人，申請混合動力小汽車增量指標的條件限制。

以往，可申請普通小汽車增量指標、混合動力小汽車增量指標或純電動小汽車增量指標的個人，條件之一為持有當地核發的有效居住證，且最近連續24個月以上在本市繳納（含補繳）基本醫療保險的非本市戶籍人員。今次調整意味着非深圳戶籍居民只需持居住證即可申請新能源小汽車增量指標，不再有社保限制。而即使名下已有一輛粵B牌的汽車，車主也可再申請購買1輛混合動力小汽車。

報道指，新措施主要是配合官方推動「以舊換新」行動中，促進汽車消費的進一步相關措施。此前5月6日，深圳市商務局宣布啟動汽車報廢更新及置換更新補貼活動，報廢更新補貼最高可達1萬元（人民幣．下同），置換更新補貼最高達8000元，且購置新能源車比燃油車的補貼高出1000元/輛。