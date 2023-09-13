救樓市奇招　淄博推「以舊換新」買樓政策　經紀：電話快被打爆

內地樓市景氣低迷，北上廣深在內超過20個以上城市宣布實施「認房不認貸」政策。



因燒烤成為網紅城市的山東淄博更加碼放大絕，推出房屋「以舊換新」，即房地產業者與經紀聯手，民眾前往新樓盤選樓後，舊樓由經紀協助出售，簡化買賣樓過程，並減少交易成本。

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據《中國新聞周刊》報道，該活動由淄博市房地產開發協會和淄博市房地產經紀與評估協會聯合發起，「以舊換新」活動的核心概念，是通過房地產開發企業和房地產經紀機構聯手，為買樓人士優先提供優質房源，滿足置換需求，加速存量住屋銷售成交，並推動房地產市場有序發展。

同時，凡在淄博具有出售自有住房，購買新樓意願的群眾均可參與。

基本流程為房地產經紀機構與意向客戶溝通置換需求，簽訂房地產經紀服務合同後，意向客戶前往與房地產經紀機構合作的新樓樓盤選定新屋，並與房地產開發企業、房地產經紀機構簽訂三方協議，並交納新物業意向定金。

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之後，房地產經紀機構對意向客戶的存量住屋進行查證、驗房、實勘等。同時，為了加速存量購房售出進度，開發商會支付一筆營銷費用給經紀機構，用於舊樓的售前裝修、保潔和製作短片等宣傳活動，經紀機構將在協議期限內協助客戶出售舊樓。

若存量物業在約定時間內售出，則買樓群眾按約定流程辦理新建商品物業購買手續，若期間無法賣掉，房地產開發企業按約定退還意向定金，營銷費用則由開發商和經紀機構共同承擔，買樓者無需承擔違約風險。

淄博地產專家李元表示，關於上述營銷費用，根據單位情況價格不一，大概在幾萬元人民幣，且自從「以舊換新」買樓活動發起後，許多置業者表達了興趣，關注度非常高，「電話快被打爆了」。

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淄博一家房產經紀門市店長告訴《中國新聞周刊》，雖然「以舊換新」看似噱頭十足，但實際成交會遠低於預期，「幾乎所有業主希望能將舊樓賣得高一點，買的新樓價格低一點」。

有知情人士表示為了更好推進「以舊換新」工作，淄博當地相關地產協會成立了專門小組，和有買樓意願客戶進行溝通，「我們會委託第三方評估公司對意向客戶原有房產進行評估，也會和業主簽訂委託書，委託書中我們提供了18項免費服務，包含房屋的查驗、保潔、基礎維修、提供裝修設計方案等。此外，為了提高舊樓售出效率，我們還請了一些大V和我們一起賣」。

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