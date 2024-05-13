中國海警黃岩島開展常態化訓練　官媒首次發布黃岩島高清航拍影片

撰文：鄭寧
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中菲兩國之間今年1月以來屢次因南海黃岩島爆發衝突。據央視報道，中國海警近日在黃岩島海域成功開展海上救生訓練。同時，央視新聞首次披露黃岩島航拍影片，用4K超高清影片從空中俯瞰黃岩島全景。

近日，中國海警在黃巖島海域成功開展海上救生訓練。由於多艘中國漁船在黃巖島海域作業，中國海警將定期開展海上救生訓練，保障來往船只上人員安全。

今年1月至今，中國與菲律賓之間的「黃岩島衝突」不斷，菲律賓漁船屢次擅闖黃岩島，遭到中方海警驅離，中國亦在黃岩島海域設置漂浮屏障。

最近一次衝突爆發於4月30日，2艘菲律賓船隻「不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島鄰近海域」，中國海警30日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的4410海警船、3004公務船實施驅離。

菲律賓外交部5月2日召見中國使館臨時代辦周志勇抗議，批評中方在南海爭議地區對菲律賓船隻使用水炮。中方回應表示，中國海警被迫依法採取必要措施，驅離菲方船隻，現場操作專業規範、正當合法，中方已就此在北京和馬尼拉分別向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即停止侵權挑釁。

此前中國外交部發言人毛寧強調，黃岩島是中國固有領土，近來菲律賓方面在黃岩島海域採取一系列侵犯中國主權的行為，中方不得不採取必要措施，堅定維護自身領土主權和海洋權益。

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