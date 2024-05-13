世衛大會註冊截止台灣未受邀　外交部：未經中央同意台灣無權參加

世界衛生大會（WHA）將於5月27日在瑞士日內瓦召開。5月1日，美國國務卿布林肯發表聲明稱，美方強烈鼓勵世衛組織邀請台灣以觀察員身份參加今年世衛大會。外交部發言人曾於5月2日表示，美方有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

今日（13日）外交部發言人汪文斌主持5月13日例行記者會，再次強調中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會，而任何打「台灣牌」，搞「以台制華」的圖謀只會遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。



今日記者會上有記者提問稱，第77屆世界衛生大會注冊將於今日截止，台灣方面仍然沒有收到與會的邀請。與此同時，民進黨當局稱，不讓台灣參加世衛大會將會導致「國際防疫體系出現缺口」，中國政府對此有何評論？

汪文斌回答表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部份，在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

世界衛生大會：圖為2023年5月21日世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）在瑞士日內瓦舉行期間，一個以大會名稱縮寫為設計的戶外裝置置於場外。（Reuters）

汪文斌說，中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。民進黨自2016年上台以來，拒不承認「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不覆存在。鑒此，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會，這一決定有充分理由和堅實法理依據，既是為了維護一個中國原則，也是為了捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性。

汪文斌表示，一段時間以來，民進黨當局和個別國家蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加包括世衛大會在內的聯合國系統多邊論壇，誤導國際輿論，挑戰國際社會一個中國的共識。這種踐踏國際法和國際關系基本準則、開歷史「倒車」的行徑絕不會得逞。

「民進黨當局和部份國家聲稱，不讓台參加世衛大會將導致『國際防疫體系出現缺口』，並以此為借口鼓噪支持台『有意義地』參與世衛組織，這完全是政治謊言。」汪文斌說，在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。過去一年，中國台灣共有21批24人次提出參加世衛組織技術活動的申請，中國中央政府均予以批准。台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取世衛組織發布的突發公共衛生事件信息，也能夠及時向世衛組織通報。

汪文斌再次強調，「事實充分說明，中國中央政府在解決台灣同胞關心的衛生健康問題上是誠心誠意的，採取的積極措施是切實可行的。台灣同胞健康權利有著充分的保障。一個中國原則是國際社會的人心所向，也是大勢所趨。中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到國際社會廣泛理解和支持，挑戰一個中國原則沒有前途，開歷史『倒車』絕無出路，任何打『台灣牌』，搞『以台制華』的圖謀只會遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。」