布林肯促WHO邀台灣參加世衛大會　外交部：搞以台制華注定失敗

5月1日，美國國務卿布林肯發表聲明稱，美方強烈鼓勵世衛組織邀請台灣以觀察員身份參加今年世衛大會。

5月2日，外交部發言人表示，美方有關聲明嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。



發言人表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。

發言人指，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不覆存在。美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持「台獨」分裂活動。

發言人重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，遵守國際法和國際關係基本準則，將美領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」「一中一台」等承諾落實到行動上，停止借世衛大會炒作涉台問題，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

發言人強調，一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀必將遭到國際社會的堅決反對，注定以失敗告終。