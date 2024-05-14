Tesla上海儲能超級工廠建設項目獲批施工許可證

特斯拉（Tesla）上海儲能超級工廠建設項目獲批施工許可證，是Tesla在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。



根據企業官宣消息，工廠計劃於今年5月開工，明年一季度實現量產。後續，上海儲能超級工廠將生產超大型商用儲能電池Megapack幫助電網運營商、公用事業公司等更高效地存儲和分配可再生能源。200多台Megapack可以組成一個儲能電廠，儲存100萬度電。

上海自貿試驗區臨港新片區審批審查中心副主任、項目建設服務辦負責人閔之光介紹，特斯拉上海儲能超級工廠項目應用了臨港新片區在工程建設領域新推出的「項目服務包」，即針對項目視角和特定場景將全套服務體系前置嵌入到審批啟動前，從項目出發製定節點流程圖。

閔之光介紹，通過服務包的設計，企業在沒有完全清晰投資意向時，就能快速獲得相對準確全面的政府服務要求、管理要求，實現一個全過程的無縫銜接。若遇上問題，也有一整套比較成熟的「零時差」的響應和解決問題的機制。

特斯拉上海儲能超級工廠項目總占地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元。儲能超級工廠初期規劃年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40 GWh。每台商用儲能電池可儲存超3兆瓦時能量，適用於可再生能源系統、峰值需求管理等多場景應用。