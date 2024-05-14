小米SU7疑現刹車故障　車主稱救援電話無人聽　官方：軟件誤識別

近日，湖南一名男子開著新購未滿一個月的小米SU7汽車在停車過程中，刹車疑似突然失靈，車內發出警報聲，屏幕隨後出現「制動系統故障」等4條異常信息。車輛自動停止後，男子呼叫車內的SOS急救系統，但長時間無人接聽。



小米集團公關部總經理王化13日在微博發文回應事件稱，的確是軟件的誤識別導致事件發生，但又指「未出現刹車系統完全失靈和車輛失控的情況」。



內媒《大河報》報道，車主李先生的小米SU7為標準創始版，售價為215,900元人民幣。5月8日晚，在湖南耒陽市西湖東路鹿岐峰大橋附近路邊發生上述故障。

李先生稱：「當時是在路邊找停車位，在倒車的過程中突然出了問題，當時我一腳踩（刹車踏板）下去，發現它空了，刹車直接沒有腳感，沒有阻尼感。隨後車內發出幾聲警報聲，但很快就消失了。」

車載信息顯示，當時屏幕上出現了4條異常，分別是「制動性能受限，請謹慎駕駛」「制動系統故障，請安全靠邊停車」「自動駐車故障」和「上坡輔助功能異常」。

李先生說，當時「車子電量正常，沒有斷電，由於是倒車停車中，車速只有幾碼並不快，制動出問題後，車子有動能回收它自己慢慢停下來的」。

當時李先生撥打了小米汽車線上服務熱線，但打了將近半個小時無人接聽。隨後又打了車內的SOS緊急呼叫系統，被轉接給緊急道路救援中心。一個半小時後本地道路救援趕來將車輛拖回長沙交付中心。

李先生又表示，車在拖走的時候故障提示還是顯示的，之後他到達交付中心看到故障顯示確實已經消除。「然後他們給我解釋是這個車自動修復了，車可以隨時開走，我敢開嗎？」

報道指，小米方面表示按照規定可以給李先生退車或換車。

事發後李先生撥打了小米汽車線上服務熱線，但打了將近半個小時無人接聽。隨後又打了車內的SOS緊急呼叫系統，被轉接給緊急道路救援中心。一個半小時後本地道路救援趕來將車輛拖回長沙交付中心。（《大河報》）

小米：未出現刹車系統完全失靈和車輛失控

小米集團公關部總經理王化13日在微博稱，經分析確認，車輛當時為制動主控制器（DPB / BCP）的系統誤識別降級觸發備用制動策略，制動輔控制器（ESP / BCS）直接響應制動需求為車輛提供刹車減速的情況；同時，車輛大屏因此也報了制動系統故障提示。

王化稱，過程中，車輛進入制動系統備用策略，ESP抽取DPB制動液為車輪增加制動壓力讓車輛制動刹車；由於制動液被ESP從DPB抽走，制動主缸壓力快速降低，駕駛員踩踏板「腳感力不足」。

王化稱，因為制動系統做主次切換，所以原本主制動器的缸內壓力值為0，但並不意味著喪失全部制動力，此時ESP介入制動，未出現刹車系統完全失靈和車輛失控的情況。

王化最後稱，目前已經將這一小概率事件進行修復，大家不必驚慌。