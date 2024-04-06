網傳雷軍SU7展示車「後輪螺絲脫落」？小米緊急出面闢謠

小米集團推出首輛電動車SU7，由於價格極具競爭力，且外型「對標」保時捷，成功引爆熱烈討論。不料有眼尖網民發現，小米創辦人雷軍在交付儀式上乘坐的SU7 Max後輪有白色物體掉落，質疑是後輪螺絲脫落，迫使小米急出面澄清是展示場的物料碎屑。



小米創辦人雷軍介紹新款電動車SU7。（新華社）

小米本月3日舉行首批SU7的交付儀式，雷軍親自現身與車主們合影，還為車主開車門讓他們上車，場面相當熱鬧。沒想到，雷軍當時乘坐的SU7 Max被發現後輪有不明白色物體掉落，影片上傳至網絡後，許多人推測是螺絲脫落，傳聞繪聲繪影。

對此，小米公關部總經理王化迅速在微博上澄清，經過現場勘查白色掉落物為展示場的物料碎屑，輪胎輾壓後黏在上面，之後又自然脫落，「請大家放心並非螺絲，也感謝細心網民的發現。」

隨後，雷軍也轉貼文章寫下，大家現在都拿著放大鏡檢視小米SU7，「我們壓力很大，但很多拿放大鏡看的問題，可能不是問題，大家有空仔細看一下。」

小米汽車3月28日召開發布會，宣布小米首款電動車SU7正式上市。該產品售價從21.59萬元（人民幣，下同）起跳，低於市場預期，在上市後27分鐘預訂量就達五萬輛。小米集團後在本月3日正式交付其首款智能電動汽車SU7。雷軍當時透露，SU7已經收到超過10萬份訂單，鎖單量也已超過四萬單。

據了解，由於小米SU7銷售火爆，PRO版本交車時間最快，但也需要等待19至22周，入門款次之需要等待21至24周，MAX版本的等待期最長，初估需要29至32周，最久需要等待8個月。