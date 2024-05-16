疑吸入受潮粟米發酵氣體後中毒　江西船舶4人窒息死亡

內媒報道指，在5月10日，江西宜春豐城市有一艘載有逾1000噸粟米的安徽籍貨船在此停靠時，4人登輪轉運粟米期間疑因吸入粟米發酵產生的氣體遇難。當地官方發通報證實有4人窒息死亡。



江西宜春豐城市有一艘載有逾1000噸粟米的安徽籍貨船在此停靠時，4人登輪轉運粟米期間疑因吸入粟米發酵產生的氣體遇難。（資料圖片）

豐城市政府發布的通報稱，5月7日，皖聯順1098號船舶裝載1027噸粟米粒，途經贛江豐城段時，船體與導航墩發生磕碰出現漏水，船主聯繫轉駁船船主游某華轉駁粟米粒，並於5月8日上午開始轉駁作業。

通報稱，5月10日早上9時30分許，游某華、雷某剛、遊某根、張某林（後面3人均為游某華親屬）被人發現倒在轉駁船底艙。

通報稱，接到求助電話後，豐城市公安、消防、海事等單位組織人員趕到現場，將遇險人員緊急送往醫院搶救。5月10日下午2時30分許，4人經全力搶救無效死亡。據初步鑒定，排除他殺，符合窒息死亡特徵。

內媒《瀟湘晨報》報道指，皖聯順1098號船舶所屬公司的負責人指，4名死者是因粟米受潮後產生氣體過濃致死，「潮濕玉米發酵會產生這麼高的氣體濃度，造成人員現場突發意外，也是極端案例」。

《新京報》則引述豐城市政府相關負責人稱，經了解，或因粟米發酵後二氧化碳超標致4人窒息死亡，具體原因正在調查，善後工作正在進行。