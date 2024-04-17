瞞報致失救助時機　內地工程船遇｢暹芭｣風球釀死傷　主犯獲刑10年

內地工程船「福景001」去年7月2日在熱帶氣旋「暹芭」吹襲期間，在香港西南面約160海里的內地水域發生沉船事故，船身斷開兩截。事後，中國海事局公布調查報告，指工程船未按要求撤離在船人員，謊報在船人數；工程船第一次走錨後，船隻實際控制人指使船上人員瞞報走錨的實際情況，否定公司管理人員請求外部救援的建議，錯失救助時機。這些都是造成重大人員傷亡的主要原因。船隻實際控制人許某等5人被追究刑事責任。



周三（17日），廣東省陽西縣人民法院一審公開宣判被告許軍、吳建亮、楊海、初乃濤等強令、組織他人違章冒險作業一案，以強令、組織他人違章冒險作業罪判處被告人許軍有期徒刑10年；其餘三名被告人分別被判處有期徒刑7年至5年6個月。



香港飛行服務隊救起3名船員，過程驚險（點圖放大）：

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法院經審理查明，被告許軍是「福景001」船的實際控制人，被告吳建亮、楊海、初乃濤則是高級管理人員。2022年6月30日8時，該船到達陽江No.2大型船舶候潮防台錨地避風。2022年7月2日，受颱風「暹芭」影響，船出現斷錨、走錨現象，並有人員受傷，後被台風吹走無法控制，撞上陽西縣沙扒風電場風機樁，造成多人傷亡、失蹤的重大事故。

海事局事故調查報告認定，相關企業及船舶未按要求撤離人員，謊報留船人數，船舶走錨後未及時請求幫助，造成重大人員傷亡的風災事故，被告許軍和船舶管理公司負直接責任。事故發生後，公司與被害人家屬達成和解賠償協議並支付了賠償金。

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法院認為，「福景001」船避風期間，被告許軍等人明知存在重大事故隱患而不排除，仍強令、組織他人冒險作業，謊報留船人數，未及時組織救援，因而發生重大傷亡事故，情節特別惡劣，其行為已構成強令、組織他人違章冒險作業罪。根據各被告人的犯罪事實、性質、情節、對社會的危害程度以及認罪態度，法院依法作出上述判決。