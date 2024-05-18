全球一季度新能源車銷量破320萬輛　中國16款車進入TOP20

根據CleanTechnica數據，3月全球新能源車銷量達1,314,687輛，同比增長19.8%，環比增長58.2%。今年一季度全球新能源車銷量累計達3,216,366輛，同比增長25%，市場份額增長2%達到16%。



中國仍然是帶領全球新能源車市向前奔跑的主力市場。今年一季度，TOP20車型榜中，中國車型佔16席，相比去年一季度新增2款，16款車的銷量同比上漲11%；TOP20品牌榜中，中國品牌佔據9席，與去年同期相比，這9個品牌的銷量上漲21.7%，市場集中度進一步提升。

中國車型佔16席 問界M7、理想L7同比暴增

今年一季度，特斯拉Model Y仍然為全球新能源車最受歡迎車型，但與去年同期相比下降5.7%。其“兄弟”特斯拉Model 3全球銷量更慘，同比下滑超20%。

TOP20車型榜中，中國車型佔據16席，相比去年一季度新增2款車型，其中比亞迪車型佔據7款。

其中，秦PLUS得益於3月創紀錄的銷量成績，超過了特斯拉Model 3。新款比亞迪秦L即將上市，未來有可能搶佔秦PLUS的市場。

海鷗超越問界M7，躋身榜單第五。比亞迪元Plus同比大降29%，位居第七，緊隨其後的是比亞迪海豚，同比下滑23.8%。

比亞迪漢躍升三位，排名第十，進而比亞迪旗下6款車進入TOP20前十。此外，得益於大幅降價，驅逐艦05再次上榜，直接排在第13位。

同比增幅來看，得益於新M7銷量的大幅上漲，問界M7同比暴漲超15倍，躋身榜單第六；今年3月才交付的理想L7同比暴漲3.7倍，位居第11。而Aion S和五菱宏光MINIEV同比出現超30%的下滑，前者從去年一季度第八直接跌至榜單第16，後者從榜單第七，跌至榜單第九。

與去年同期相比，TOP20中，比亞迪漢、唐、騰勢D9、沃爾沃XC40、現代Ioniq 5、奧迪Q4 e-tron、理想L8均落榜。取而代之的是，海鷗、五菱繽果、問界M7、理想L7、熊貓MINIEV、驅逐艦05等車型的上榜。

中國9個品牌進入前20 問界暴漲6倍

今年一季度，比亞迪以58.5萬輛的銷量成為全球最受歡迎的新能源車品牌。特斯拉全球銷量38.7萬輛，同比下滑8.5%，與比亞迪銷量相差近20萬輛，兩者差距越拉越大。

TOP20品牌榜中，中國品牌佔據9席，與去年同期相比，這9個品牌的銷量上漲21.7%，市場集中度進一步提升。

其中，得益於第三代馬卡龍和繽果的上市，五菱全球銷量同比上漲33.3%，突破10萬輛，超越大眾位居第四。

問界、吉利和理想這三個品牌的市場表現最亮眼，其中，得益於新M7銷量的暴漲，問界同比暴漲超6.3倍，位居第八；問界的“死敵”理想同比大漲66.7%，領先問界排名第七。

受益於極氪、領克、幾何、睿藍等多個品牌的助力，吉利在全球新能源市場的競爭力穩步提升。今年一季度吉利超越理想、問界、長安、大眾、上汽等眾品牌，同比大漲76%，一舉躋身榜單第六。

與之相反，埃安和長安同比出現下滑，前者由於旗下主力車型埃安Aion S和埃安Aion Y的銷量均出現大幅下滑，導致埃安的全球銷量下滑14.5%。後者由於旗下的主力車型奔奔E-Star銷量的暴降，使得長安銷量同比下滑3.8%，排名直降6位至第15。

與去年同期相比，蔚來和日產兩家品牌落榜，取而代之的是問界和豐田的上榜。

比亞迪全球市場份額最高達19.4%

從OEM市佔率來看，由於大幅降價促銷，排名第一的比亞迪獲得了份額，從17.3%上升到目前的19.4%，而特斯拉在一季度末的份額為12%（同比下降4.5%）。

排在第三位的是吉利-沃爾沃市佔率為7.8%，相比1月下降0.5%。儘管如此，沃爾沃是中國OEM是前五名中進步最大的一家，從2023年第一季度的6.1%上升到目前的7.8%。

與此同時，排名第四的大眾汽車集團市場份額為6.4%，同比下降0.1%；排名第五的上汽集團市場份額為5.9%，同比下降0.5%。兩者的市場份額均下跌。

在上汽集團之後是Stellantis，市場份額為4.3%位居第六，與2023年第一季度的4.9%相比，其份額大幅下降。

在第7名的爭奪中，寶馬集團（3.8%，環比下降0.2%）再次被長安（4%，環比上漲0.1%）超越，排名第8的現代-起亞市場份額為3.5%，越來越逼近這兩者。

僅從純電動車來看，特斯拉仍以19%的市場份額領先，但與去年同期相比，其份額下降了4.6%。儘管如此，特斯拉仍輕鬆領先比亞迪（14.8%，上漲0.3%）。隨著特斯拉迅速失去份額，我們預計比亞迪在第三季度末或第四季度初將超越它。

排名第三的吉利-沃爾沃（7.4%，下降0.3%）超越上汽（7.3%，下降7.7%），奪回銅牌。

排名第五的是大眾汽車集團的市場份額為6.7%，跌幅為0.2%。這家德國製造商希望超越吉利-沃爾沃和上汽集團，但仍有很長的一段路要走。儘管如此，由於排名第六的寶馬集團的市場份額為4.1%，短期來看對其造不成多大威脅，大眾集團可能將在未來幾個月內努力彌補失去的份額。

本文轉載自《第一電動汽車網》，文章作者李艷嬌。

