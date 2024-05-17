國安機關偵破多宗航天間諜案　涉脅迫利誘手段竊密

國家安全部微信公眾號17日發布文章《太空不是相互博弈的競技場》，揭露國安機關偵破多宗航天領域間諜案，涉及以利誘、脅迫等手段竊密。國安部認為航天技術在社會各領域應用日益廣泛深入，世界大國社會經濟發展和國防軍事建設嚴重依賴太空系統，國家安全空間向太空新域全面拓展延伸，因此需維護太空安全。



文章指出，隨著太空成為人類活動的新疆域，世界各國圍繞外太空開發利用的交流合作日益頻繁，太空對國家安全的影響與日俱增，維護太空安全和利益逐漸成為國家安全領域的重大命題。

然而，當世界各國在太空的開發和利用上競爭日趨激烈，不斷惡化的太空安全環境成為全人類共同面臨的重大安全挑戰。隨着中國太空技術的發展，某些國家將中國視為太空領域主要競爭對手，不遺餘力遏制打壓。國家安全機關近年偵破多宗航天領域間諜案，揭露個別國家的間諜情報機關對中國航天領域實施滲透竊密活動，查處一系列透過利誘、攀拉、脅迫等手段，伺機竊取中國航天領域最新研究進展的違法案件，消除相關領域核心秘密外洩風險。

國安部強調，面對太空安全領域的新形勢、新任務、新挑戰，國家安全機關將加強與相關部門協同配合，嚴密防範航天關鍵技術與數據的洩密、竊密風險，以實際行動有力地維護太空領域國家安全。