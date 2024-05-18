珠三角明起迎新一輪暴雨　廣東料一月內有5次大範圍降水

周六（18日）12時，廣東省防汛防旱防風總指揮部啟動防汛Ⅳ級應急響應，並預計其後一個月內將有5次大範圍降水。



據廣東省氣象部門監測預報，廣東省周日（19日）起將迎來新一輪強降雨過程，預計粵西、珠三角、粵東等市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，北部地區有大雨局部暴雨或大暴雨，全省發生中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇的風險較高。

據預測，廣東省今年的「龍舟水」總體略偏重，全省平均雨量350毫米左右（常年325.2毫米），初步判斷有5場大範圍降水過程，分別是5月19日-20日、5月25日-27 日、5月29日-6月1日、6月8日-12日、6月16日-18日，災害風險高。

另據中央氣象台消息，隨着暖濕氣流加強北上，南方18日起降雨又將增多增強。預計18日至20日，西南地區東部、華南、江南南部將有一次強降雨過程，大部地區有大到暴雨，廣西東部和南部沿海、廣東中西部和南部沿海等地的部分地區有大暴雨，局地特大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

今次降水次過程中，廣西、廣東的降雨最為明顯，其中廣西東部、廣東中南部的降雨具有一定極端性，廣東將在19日起迎來本次過程的最強時段。