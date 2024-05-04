中山暴雨成災水淹及腰　有車輛被沖走　官方緊急宣布停課

廣東多地暴雨持續，其中中山市暴雨成災，部分街道的積水及腰，有車輛被水沖走，多個鎮已宣布停課。據中央氣象台消息，周六（4日）上午到晚間將出現強降雨最強時段，中國南方將出現大暴雨。翌日，氣旋將往北移動，東北地區將出現下雨降溫過程，恐中國五一長假影響返程。



網傳影片顯示，中山多地出現嚴重淹水情況，多架車輛泡在水中，因積水拋錨而須由人推動，甚至有車直接被沖走。上午8時8分，中山市南部的板芙鎮、三鄉鎮、神灣鎮、坦洲鎮、五桂山街道發出暴雨紅色預警信號。中山市三防指揮部也同時啓動防汛（防暴雨）Ⅱ級應急響應，要求各部門做好各項防禦工作。

官方又宣布，板芙鎮、三鄉鎮、神灣鎮、坦洲鎮、五桂山街道中小學、幼兒園、托育機構停課，各類托管中心、教育培訓中心參照執行。已在校的學生（含校車上、寄宿）應當服從學校安排，學校應保障在校學生的安全；上學、放學途中的學生應當就近到安全場所暫避。至於未出發上學的學生不必到校上課。

另一方面，「五一」長假進入尾聲，多地將進入返程高峰。中央氣象台預計，湖南東南部、江西大部、安徽東南部、浙江西部、福建西部、廣西東部、廣東中西部、海南島北部等地有大到暴雨，廣東西北部、江西中部和南部等地的部分地區有大暴雨（100至180毫米）。廣西中北部、廣東中部等地的局地將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級。周日（5日）開始，江南、華南一帶的雨勢將明顯減弱，但浙江、福建、江西、廣西、廣東等地仍有小到中雨或雷陣雨。而氣旋系統入海後將向東北方向移動，為東北地區帶來一次降水降溫過程。

周五（5日）下午，自然資源部召開專題會議，會議指出，當前已進入汛期，南方部分省份連續多輪強降雨，地質災害、海洋災害防範和安全生產面臨的形勢複雜嚴峻，要強化底線思維，始終繃緊安全這根弦，雷厲風行、不折不扣抓落實，毫不松懈做好當前和下一階段災害防範應對和安全生產工作。

會上提及四點。一是繼續配合廣東省委省政府、應急管理部等，全力協助做好梅大高速茶陽路段塌方災害現場救援、風險隱患排查、道路搶修和成因調查等工作。二是組織全系統舉一反三，緊盯重點地區、重要時段，按照既定工作部署，做好地質災害和海洋災害全面防範應對，嚴防群死群傷事件發生。三是加強監測預警和會商研判，密切監視雨情汛情，做好海洋觀測預報，提高預警信息發布的時效性和精準度。四是嚴格落實「三管三必須」要求，深入查找當前全系統安全生產工作的薄弱環節和短板不足，採取有力措施及時消除重大事故風險隱患。五是嚴格執行應急相關工作制度，切實加強值班值守和信息報送等工作。